12 мая 2023

12 мая 2023 19:00

До и после: 5 знаменитостей, которых сложно узнать после смены прически

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Хейли Бибер решила поэкспериментировать со своим образом другим способом: цвет волос звезды остался натуральным, зато длинные локоны сменило каре с ровным срезом, как у Марго Тененбаум из культовой картины Уэса Андерсона. Конечно, стрижка моментально стала трендом, и до сих пор остается в списке главных тенденций этого года. 

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Резкой сменой образа прошлым летом поразила поклонников Шарлиз Терон. Актриса, которую мы знаем как одну из самых ярких блондинок Голливуда, вдруг покрасила волосы в глубокий шоколадный оттенок, а привычную стрижку каре сменила на хулиганский маллет. Новый имидж актрисы подвергся достаточно резкой критике в соцсетях и прессе - возможно это стало причиной ее довольно скорого возвращения к привычному всем образу.

Флоренс Пью

Флоренс Пью

На прошедшем в начале мая балу Met Gala Флоренс Пью поразила всех своей новой стрижкой - актриса побрила голову, оставив длину в несколько миллиметров. Таких кардинальных изменений от актрисы потребовала роль в фильме "Мы живём во времени", хотя она явно была не против. Сейчас в арсенале кино-гримеров есть специальные парики, которые невозможно отличить от настоящих волос - в таком, например, в последнем сезоне "Очень странных дел" снималась Милли Бобби Браун. Впрочем, Флоренс, которую мы привыкли видеть с золотистыми локонами, новая прическа очень идет. 

thesymbol.ru


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