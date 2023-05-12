До и после: 5 знаменитостей, которых сложно узнать после смены прически

Хейли Бибер

Хейли Бибер решила поэкспериментировать со своим образом другим способом: цвет волос звезды остался натуральным, зато длинные локоны сменило каре с ровным срезом, как у Марго Тененбаум из культовой картины Уэса Андерсона. Конечно, стрижка моментально стала трендом, и до сих пор остается в списке главных тенденций этого года.

Шарлиз Терон

Резкой сменой образа прошлым летом поразила поклонников Шарлиз Терон. Актриса, которую мы знаем как одну из самых ярких блондинок Голливуда, вдруг покрасила волосы в глубокий шоколадный оттенок, а привычную стрижку каре сменила на хулиганский маллет. Новый имидж актрисы подвергся достаточно резкой критике в соцсетях и прессе - возможно это стало причиной ее довольно скорого возвращения к привычному всем образу.

Флоренс Пью

На прошедшем в начале мая балу Met Gala Флоренс Пью поразила всех своей новой стрижкой - актриса побрила голову, оставив длину в несколько миллиметров. Таких кардинальных изменений от актрисы потребовала роль в фильме "Мы живём во времени", хотя она явно была не против. Сейчас в арсенале кино-гримеров есть специальные парики, которые невозможно отличить от настоящих волос - в таком, например, в последнем сезоне "Очень странных дел" снималась Милли Бобби Браун. Впрочем, Флоренс, которую мы привыкли видеть с золотистыми локонами, новая прическа очень идет.

thesymbol.ru