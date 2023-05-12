Кому и почему нельзя пользоваться шампунями от перхоти - это касается многих женщин

Многие женщины регулярно красят волосы - и знают, как сложно сохранить красивый оттенок дольше хотя бы пары-тройки недель.

Основной способ поддержать яркость цвета для всех звучит примерно одинаково: как можно меньше подвергать локоны агрессивному воздействию извне. Для того, чтобы сохранить свежесть окрашивания волос, рекомендуется снизить количество горячих укладок и изменить подход к мытью головы.

Во-первых, лучше стараться хотя бы немного снизить частоту мытья - чтобы пигмент не так интенсивно вымывался из прядей. А во-вторых, теперь следует пользоваться специальными шампунями для сохранения цвета.

К сожалению, большинство шампуней от перхоти способствует более активному вымыванию цвета. К тому же они слишком агрессивно очищают волосы - и могут способствовать появлению сильной сухости.

Впрочем, выбирать между красивым оттенком и здоровьем волос было бы в корне неправильно! Поэтому запрет распространяется именно на стандартные шампуни от перхоти из масс-маркета, не адаптированные под потребности окрашенных локонов.

Выбирай профессиональные салонные средства с мягкими формулами или специализированные аптечные шампуни, предназначенные для использования раз в несколько недель. А еще лучше - обсудить наличие перхоти со своим колористом, чтобы подобрать максимально действенный, проверенный и безопасный уход.

thevoicemag.ru