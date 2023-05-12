Как добиться эффекта «дорогой» прически: 6 лайфхаков голливудских парикмахеров

Настоящим трендом последних лет стали стрижки и окрашивания с приставкой "дорого". При этом речь идет вовсе не о сумме, потраченной на старания парикмахера, а об эффектном результате. Самая главная задача в этом случае: добиться невероятного лоска и ухоженности прически - так чтобы от нее буквально веяло роскошью.

Прямо сейчас бери на заметку несколько советов известных экспертов по волосам, частыми клиентками которых являются звезды из А-листа. Эти мастера уж точно знают толк в настоящем люксе!

Следи за концами

Многие мировые парикмахеры отмечают, что сейчас регулярная стрижка волос раз в 2 месяца почему-то вышла из моды. А жаль, ведь именно своевременное избавление от сухих и секущихся кончиков придает прическе ухоженный вид.

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Только после регулярных стрижек локоны будут выглядеть здоровыми, живыми и пышными, концы обретут нужный вес, а срез будет казаться густым. Особое внимание уделяй прядям, обрамляющим лицо, ведь именно на них в первую очередь обращают свое внимание окружающие.

Подбери стрижку под тип волос

Если твоя укладка каждый день занимает много времени, значит ты уже делаешь что-то неправильно. Не жалей деньги на хорошего парикмахера, который подберет форму, которая идеально будет подходить под твой тип лица и волос. Потом ты уже сможешь поддерживать стрижку в более бюджетных местах. Самое главное, что ты сможешь работать с естественной текстурой своих локонов, и они будут красиво ложиться без особых усилий с твоей стороны.

Не забывай про увлажнение

Только от состояния волос зависит растрепанной или пышной будет выглядеть твоя прическа. Поверь, что даже самую стильную стрижку могут погубить сухие и обезвоженные волосы. Поэтому щедро насыщай их влагой с помощью сывороток, масок, увлажняющих шампуней и кондиционеров. Вьющиеся волосы нуждаются в еще большем увлажнении, чем прямые, ведь их ДНК куда суше.

Укрепляй волосы

Ежедневно наши волосы травмируются даже при таких будничных процедурах как расчесывание. Что уж говорить об окрашивании, которое и вовсе не может пройти бесследно и в любом случае отразится на качестве локонов. Поэтому не забывай об укрепляющих процедурах - как салонных, так и домашних.

Защищай волосы от перегрева

Чтобы волосы оставались здоровыми и выглядели ухоженно, лучше свести к минимуму укладку горячими стайлерами. В случаях когда без нее не обойтись, обязательно подключай термозащиту. Такие средства помогают не только спасти волосы от перегрева и излишней сухости, но и закрывают кутикулу, а также придают прическе холеный блеск и ухоженный вид.

Сохраняй свежесть цвета

Тусклые волосы по своему определению не могут выглядеть дорого. Поэтому если ты окрашиваешь волосы, то следи за регулярностью проведения этих процедур. Никакая стрижка не будет красиво играть на локонах, лишенных жизни. Лучше остановись на вариантах окрашивания, которые будет легко поддерживать. Например, щадящий балаяж, с которыми волосы будут красиво играть бликами и смотреться ухоженно.

thevoicemag.ru