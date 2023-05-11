Маникюр «клубничное молоко» — тренд для тех, кто любит натуральность

Как известно, красивый маникюр не обязательно должен быть ярким. Так что даже в периоды большой популярности сочных оттенков поклонники натуральности всегда могут найти стильные решения для себя. Нюд остается самым очевидным и удобным выбором, но если все его бесконечные оттенки уже успели вам надоесть, у нас есть более свежая идея минималистичного маникюра - дизайн "клубничное молоко". Он не уступает по универсальности и практичности нюдовому покрытию, но смотрится при этом куда интереснее. Рассказываем, что это за маникюр и как его сделать.

Прошлой осенью большую популярность среди поклонников нюда завоевал "молочный" маникюр. Идея исполнения его максимально проста. Ногти покрываются полупрозрачным белым лаком - и именно прозрачность в сочетании с оттенком делает его похожим на молоко, отсюда и название. В случае с "клубничным молоком" смысл все тот же. Просто у полупрозрачного лака теперь должен быть ярко выраженный розовый оттенок. Выглядит такой дизайн предельно натурально, но с ним руки выглядят куда ухоженнее, чем если бы вы решили вовсе оставить ногти без покрытия. Если однотонный вариант "клубничного молока" вам надоест, не бойтесь добавлять к нему простые элементы дизайна - точки, линии и даже аккуратные рисунки. Ну а больше идей маникюра "клубничное молоко" традиционно ждут вас в галерее ниже.

thesymbol.ru