Облагородить или скрыть? Что делать с сединой

Вместе со стилистом студии красоты PMP Organic Beauty Варшавской Анной разбираемся, как сделать так, чтобы седина выглядела ухоженно, независимо от того, решили вы ее замаскировать или нет. Для начала разберемся, что из себя представляет седина. Седой волос - это волос лишенный меланина (окрашивающего волос пигмента ), он более сухой, жесткий и непослушный. Он больше нуждаются в питании: маски, профессиональные уходы.

Если вы решили замаскировать седину:

Тонирующие красители

Тонирующее окрашивание выступает как камуфляж и может замаскировать только небольшой процент седины (до 50%). Тонирование занимает всего 20 минут, цвет становится "вибрирующим", а эффект длится месяц. Плюсы этого метода в том, что волосы окрашиваются без вреда и появляется зеркальный блеск. Безаммиачный краситель с кислым Ph-фактором закрывает и покрывает волос по поверхности. Тонирующий краситель может сработать на затемнение или тон в тон. В большей мере это будет актуально молодым девушкам с небольшим процентом седины, которые не хотят терять свой оттенок.

Перманентное окрашивание (стойкое )

Стойкое окрашивание существует в двух вариантах: аммиачное и альтернативное (более щадящее, так как в состав красок входит моноэтаноламин). Девушкам с процентным соотношением седины 50% и больше стойкое окрашивание будет наиболее актуально.

ффекты блонд

Airtouch - модная техника, благодаря которой создается тонкий эффект, схожий с натуральным, седина смешивается с осветленными волосами. Существует несколько ставших классикой техник, которые мастер подбирает индивидуально под клиента - балаяж, шатуш, калифорнийское мелирование.

Тонирующий спрей-консилер

Существует быстрая и недорогая альтернатива окрашиванию - тонирующие баллончики. Просто распылите на отросшие корни по пробору. Способ подходит только для разового использования, так как смывается при первом мытье головы. Также существуют тонирующие маски для волос, для тех у кого процентное соотношение седины 15-30%. Это хорошая альтернатива окрашиванию, маски ухаживают и придают оттенок всего за 15-20 минут использования.

Цветное ламинирование

Ламинирование - это покрытие поверхности волоса защитной цветной или бесцветной пленкой, за счет чего волос уплотняется и блестит. У этого способа камуфляжа есть дополнительные плюсы: цвет волос сохраняется дольше, приобретается зеркальный блеск, сводится к минимуму возможность сечения.

Для тех, кто не хочет скрывать седину

Если не хочется окрашивать, тонировать, камуфлировать седину, но есть необходимость сделать ее красивой, то нужно ликвидировать нежелательный теплый оттенок. Помочь смогут тонирующие шампуни, кондиционеры и маски с прямыми пигментами. Также в салоне можно сделать натуральное тонирование, которое сделает седину благородной и блестящей. И самое главное, не забывайте про увлажнение волос в домашних условиях с помощью масок.

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