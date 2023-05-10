Стрижка с «эффектом здоровых волос» — то, что нужно для подготовки к лету

Весна - время обновления и перемен, а как известно самый простой способ что-то изменить в своей жизни - обзавестись новой прической. Тем более, что после долгих месяцев холодной зимы и сухого от центрального отопления воздуха, наши волосы становятся тусклыми, слабыми и сильнее секутся. Есть быстрый способ решения - это стрижка с "эффектом здоровых волос". Ее смысл в том, чтобы действительно избавиться от всего лишнего, не жалея длины. Так что если вы давно мечтали о новом имидже - считайте, что это знак.

То, какой получится стрижка в итоге, во многом зависит от исходного состояния волос. Важны только две вещи: во-первых, на ваших волосах действительно не должно остаться сухих, секущихся концов, во-вторых, у стрижки обязательно должен быть легкий каскад. Впрочем, второе здесь вытекает из первого, потому что волосы часто секутся и по длине. Когда мы приходим на стрижку, мы часто жалеем длину и мастер убирает лишь часть сухих концов. В результате, уже через пару недель после визита в салон волосы снова выглядят тусклыми.

Недавно стрижку с "эффектом здоровых волос" примерила Карла Бруни. Супермодель укоротила волосы примерно на 8-10 сантиметров и добавила эффектный легкий каскад по длине и длинную челку шторку. Эти элементы придают волосам легкость и дополнительный объем, а также делают их визуально более густыми и здоровыми. Правда каскад тоже важно делать аккуратно: ваша стрижка не должна стать похожей на маллет или wolfcut - лесенка просто должна прижать волосам дополнительный объем. Укладывать такую стрижку лучше всего феном на браш, не забывая о средствах для прикорневого объема и несмываемых увлажняющих продуктов для всей длины. Такая стрижка - отличный способ обновить имидж перед летом и придать ему больше легкости и эффектной небрежности.

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