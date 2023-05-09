Маникюр на удачу: какой летний нейл-тренд подходит каждому знаку зодиака - ФОТО

Выбор дизайна маникюра - задача не из легких. Можно ориентироваться на тренды, можно подсмотреть идею у любимой звезды или инфлюенсера, а можно - прислушаться к себе. А точнее, сделать выбор с учетом своего знака зодиака. Рассказываем, какой маникюр идеально подойдет каждому из двенадцати знаков в этом сезоне.

Овен

Энергичные, уверенные в себе, импульсивные Овны обожают быть в тренде. А самый свежий и яркий тренд прямо сейчас - барбикор. Так что представителям этого огненного знака советуем примерить любые варианты маникюра во всевозможных оттенках розового и носить их вплоть до самого выхода фильма "Барби", благодаря которому и появился тренд.

Телец

Практичные, предприимчивые Тельцы скорее отдадут предпочтение классике, но в самом роскошном ее исполнении. Им мы рекомендуем примерить жемчужный френч. На первый взгляд, это привычный дизайн, однако если присмотреться - вместо классического белого "кончика" вы увидите нежный жемчужный перламутр. Шик и минимализм - что еще нужно.

Близнецы

Ярким, непосредственным (в хорошем смысле этого слова) Близнецам придется по вкусу тренд на инфантильность, захвативший подиумы в этом сезоне. Как никогда популярны простые, будто детские рисунки: смайлики, цветочки, облака, солнце и радуга - одним словом все то, что любят рисовать дети. Если захочется совсем идти в ногу с последними трендами - рисуйте на ногтях вишни. Сложно сказать, в чем причина, но это самый популярный нейл-арт прямо сейчас.

Рак

Ракам предлагаем обратить свое внимание на традиционно "романтичный" цвет - красный. Тем более, что сейчас он популярен, как никогда. Носить его мы советуем только в качестве однотонного покрытия. Алый - очень смелый и самодостаточный оттенок, и если добавить к нему глиттер, втирки или дизайн, маникюр выйдет перегруженным.

Лев

Яркие, сильные, на 100% уверенные в себе Львы любят выделяться из толпы, поэтому простой минималистичный маникюр точно не для них. В этом сезоне представителям этого огненного знака зодиака рекомендуем выбирать маникюр с объемным декором. Это могут быть стразы, кристаллы, жемчуг или 3D-дизайн при помощи специального геля, застывающего в самых необычных формах.

Дева

Спокойные, организованные, педантичные Девы не терпят беспорядка ни в чем, даже в дизайне маникюра. Именно поэтому разноцветные рисунки или стразы - не их вариант. Этому знаку зодиака наверняка по вкусу придется аккуратный "маникюр без маникюра". Ногти можно оставить совсем без покрытия или использовать полупрозрачный нюдовый лак, максимально приближенный по оттенку к ногтевой пластине. Красиво, стильно и без излишеств.

Весы

Весы слишком ценят свое время и проводить часы в маникюрном салоне не готовы, поэтому им необходим эффектный, но простой в исполнении дизайн. Им наверняка придется по вкусу "перевернутый" френч. Название маникюра (альтернативный вариант - "френч наоборот") весьма красноречиво объясняет суть дизайна. Если в классическом французском маникюре цветом выделяется кончик ногтя, то в новой вариации - контрастная линия повторяет очертания основания ногтя.

Скорпион

Решительные, сильные и загадочные Скорпионы наверняка оценят черный цвет в маникюре. Самым популярным дизайном с черным лаком остается однотонное покрытие - черный очень самодостаточный и даже в таком виде эффектно смотрится на ногтях. Впрочем, от экспериментов тоже отказываться не стоит. Просто попробуйте воплотить любой понравившийся вам дизайн в темной цветовой гамме.

Стрелец

"Бриллиантовая аура" - сложный градиентный маникюр, который наверняка придется по вкусу свободолюбивым Стрельцам. Для него вам понадобится магнитный лак, при помощи которого делается "бархатный" маникюр. Дело в том, что глиттер в таком лаке не простой, а металлический, так что формирование очертаний "ауры" необходимо выполнять при помощи специального магнита, который идет в комплекте с лаком.

Козерог

Козероги часто тяготеют к классике, но ценят умение посмотреть на нее под новым углом. Поэтому однотонное покрытие они предпочтут не в привычном черном или красном цвете, а в самом модном - шоколадный. Оттенок сам по себе довольно самодостаточный, так что и без дизайна будет выглядеть стильно и эффектно.

Водолей

Мечтательные, творческие и независимые Водолеи просто обожают эксперименты. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как детские мыльные пузыри переливаются всеми оттенками радуги на солнце? Именно этот голографический блеск мы предлагаем воссоздать на ногтях этим летом. Выполняется такой "пузырьковый" маникюр при помощи белого или розоватого лака, голографической втирки и глянцевого топа.

Рыбы

Эмоциональным, чувствительным рыбам придутся по вкусу нежные дизайны. Лучший выбор для них - акварель. Выполняется акварельный маникюр при помощи специального лака - менее густого чем те, к которым привыкли мы. В результате - покрытие получается полупрозрачным. Все ногти могут быть одного цвета, или разных - тут решать вам. Благодаря своей необычной текстуре лак будет смотреться интересно даже при отсутствии нейл-арта.

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