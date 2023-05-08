Прощай, нюд - Новый любимый маникюр минималистов

Если вам кажется, что аккуратный минималистичный маникюр - это обязательно нюд, спешим вас переубедить. Среди актуальных нейл-трендов, наравне с яркими цветами, 3D-дизайном и даже пирсингами, прекрасно существует множество универсальных и очень элегантных вариантов покрытия. Среди них "облачный", "ванильный" и, конечно, жемчужный маникюр - наш главный фаворит.

Название маникюра говорит само за себя: покрытие должно напоминать перламутровое сияние жемчуга. При этом вариантов исполнения существует великое множество. Первый - самый простой и, пожалуй, самый популярный - буквально превратить ногти в жемчужины. Для этого их необходимо покрыть полупрозрачным белым лаком, а затем нанести специальную жемчужную втирку. Ее отличают очень мелкие сверкающие частицы и деликатное сияние - прямо как у настоящего жемчуга. Еще один эффектный вариант - жемчужный френч. Выполняется он точно так же, просто теперь белый лак и втирка будут наноситься только на кончик ногтя. Основную часть можно покрыть прозрачной, розоватой или, наоборот, молочной базой, чтобы контраст был меньше. Впрочем, самый эффектный вариант - объемные жемчужины на ногтях. Это, пожалуй, самый минималистичный из всех существующих 3D-дизайнов: несмотря на наличие объемного декора, ногти все равно смотрятся очень аккуратно. Их, как правило, наносят на прозрачную базу, чтобы не отвлекать внимание от самих жемчужин. Получается очень нежно и женственно, и при этом точно не как у всех. Больше идей жемчужного маникюра ждут вас в галерее ниже.

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