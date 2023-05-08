Самые модные стрижки для коротких волос лето-2023

Каре с ровным срезом

Идеальный вариант для тех, кто за последние пару сезонов так и не проникся теплыми чувствами к каскадным стрижкам или банально от них устал. Боб с идеально прямым срезом, где все волосы одной длины носила культовая героиня Уэса Андерсона Марго Тененбаум, а в начале 2023 года примерила и Хейли Бибер. Оптимальной станет каре до середины шеи, однако никто не мешает вам попробовать удлиненный или, наоборот, укороченный вариант. Кстати, к такой стрижке можно добавить челку. Единственное условие - она тоже должна быть прямой.

Пляжный боб

Особенность пляжного боба в том, что, помимо определенной формы стрижки, он включает в себя окрашивание. Без последнего - боб уже не будет "пляжным". Задумка предельно проста: вы должны выглядеть так, будто последний месяц провели на пляже, а не посреди большого пыльного города. Для этого волосы необходимо осветлить в естественной технике, чтобы они выглядели выгоревшими на солнце, а не окрашенными. Для этого на них добавляются легкие "блики" и вся длина тонируется в натуральный оттенок. Что касается самой стрижки - это должно быть каре в классическом понимании - до середины или основания шеи.

Микси

Для начала разберемся с названием, почему "микси"? Здесь все просто: оно образовано сложением названий двух других очень популярных стрижек - пикси и маллета. То есть по большому счету, "микси" - это все тот же маллет, но более короткий и с меньшим перепадом длины. Не стоит оставлять на затылке длинные пряди в духе Дэвида Боуи - в этом сезоне такая стрижка неактуальна. "Микси" предполагает переход от совсем коротких волос спереди и на макушке, к более длинным на затылке. При этом у стрижки почти всегда есть челка: рваная, короткой или средней длины.

Викси

Еще одна стрижка с непонятным названием - викси. Это "родственница" пикси, но более дерзкая и современная. Такая же короткая на затылке, но с более длинными и очерченными прядями сбоку и спереди. Укладывать викси лучше с использованием текстурирующего средства, чтобы создать более гранжевый эффект. Ну а если вам понадобится элегантная укладка - просто гладко зачешите волосы назад при помощи геля. Такая прическа подчеркнет овал лица и сделает образ одновременно дерзким и утонченным.

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