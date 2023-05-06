Не только генетика: 5 привычек, из-за которых ты поседеешь раньше времени

Если ты уже успокоила себя мыслью о том, что позднее появление седины передалось тебе по наследству от родителей, то спешим тебя разочаровать. Да, генетика действительно играет главенствующую роль в естественном изменении цвета волос, однако иногда мы сами можем ускорить этот процесс. Запоминай 5 привычек, с которыми серебро на твоих локонах появится раньше времени.

Несбалансированный рацион

Из-за недостатка в организме железа, меди, витамина В, йода и омега-3 волосы могут поседеть раньше, чем нужно, ведь именно эти вещества отвечают за крепкость локонов и насыщенность их цвета. Важность правильного и сбалансированного рациона подтверждается результатами исследований: преждевременная седина чаще всего появляется именно у любителей фастфуда.

Курение

Эта вредная привычка бьет сразу по всем слабым местам, в том числе по волосам. Подтверждением служат исследования немецких ученых: они установили, что курение способствует вымыванию пигмента из локонов.

Эмоциональные переживания

Привычка принимать каждую мелочь в жизни слишком близко к сердцу не пойдет на пользу и твоей прическе. Волосы на фоне постоянных стрессов будут седеть только быстрее. Поэтому научись правильно проживать свои эмоции, а какие-то вещи и вовсе попускать мимо ушей.

Отсутствие чекапов

Регулярные диспансеризации, которые многие игнорируют, помогают на ранней стадии подловить в том числе аутоиммунные заболевания и проблемы с щитовидкой. Одним из последствий этих патологий может стать преждевременная седина.

Дешевая краска

Окрашивание волос в домашних условиях да еще и самыми бюджетными красками может также стать причиной появления седых волос. Поэтому чтобы не навредить качеству локонов и их цвету, лучше доверь это дело профессионалам.

thevoicemag.ru