6 мая 2023

6 мая 2023 13:30

15 идей модного маникюра

overglowedit

Когда-то нам казалось, что французский маникюр - венчая классика, которая никогда не выйдет из моды. Отчасти так и есть, однако привычный нам, но давно наскучивший маникюр с белыми кончиками ногтей обрел новые формы и вариации, сменившись ярким цветным и очень эффектным цветным френчем. И тут, наконец, модницы могут дать полную волю своей фантазии: цветной френч может быть как однотонным, так и объединять в себе самые разные оттенки - близкие по тону или совершенно контрастные. Если даже последний вариант кажется вам скучным, смело обращайтесь за вдохновением к работам нейл-арт мастеров.

Кончики ногтей могут быть, например, декорированы стразами, глиттером или жемчугом, чтобы идеально дополнить вечерний образ, а могут быть разрисованы цветами, леопардом, горохом, абстракцией или любым другим паттерном. Имеют место быть даже жизнеутверждающие фразы, слоганы или даже логотипы любимых брендов, которые можно аккуратно уместить на кончиках ногтей. Классический белый френч, тем не менее, тоже может выглядеть модно и актуально, однако требует к себе аккуратного подхода и грамотной стилизации. Например, можно пойти от обратного и оставить белые кончики, а на основании ногтя, покрытого нюдовой базой, разместить разноцветные стразы. Если вы хотите оригинального дизайна без буйства красок, можно также изобразить полумесяцы в виде облаков, волн или других графических форм или просто хаотичных линий. Эти и другие модные идеи французского маникюра ищите в нашей подборке.

betina_goldstein

betina_goldstein

overglowedit

betina_goldstein

betina_goldstein

betina_goldstein

overglowedit

nailitmedia

overglowedit

betina_goldstein

betina_goldstein

betina_goldstein

betina_goldstein

betina_goldstein

thesymbol.ru


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