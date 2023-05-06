Забудьте про розовые румяна. Персиковый оттенок — лучший способ сделать цвет лица свежим

София Риччи, без сомнений, - самая обсуждаемая невеста последних недель. В конце апреля дочь Лайонела Риччи вышла замуж за музыкального продюсера Эллиота Грейнджа на лазурном берегу в отеле Cap-Eden-Roc. Отдельного внимания заслуживает образ невесты: в течение праздника София сменила сразу три кутюрных платья Chanel, изготовленных на заказ в ателье французского бренда, а вот ее бьюти-образ оставался неизменным. А все потому, что он получился настолько универсальным, что одинаково хорошо смотрелся и во время официальной части церемонии, и на вечеринке позже. В целом, вам совсем не обязательно быть невестой, чтобы повторить макияж Софии - он отлично подойдет на каждый день. Рассказываем, как его сделать.

Все секреты безупречного бьюти-образа невесты журналу Vogue открыла визажистка Пати Дубров. Мы привыкли к тому, что центральной деталью макияжа становятся ярко накрашенные глаза или губы, однако здесь главным элементом стали румяна. Пати выбрала достаточно насыщенный персиковый оттенок, который смог освежить лицо и подчеркнуть скулы. Чтобы добиться такого эффекта, румяна стоит наносить не только на яблочки щек, но и растушевать вверх по направлению к вискам - это обеспечит легкий эффект лифтинга. Персиковый оттенок румян Дубров поддержала похожим оттенком помады с сатиновым финишем, а макияж глаз ограничился полупрозрачными золотистыми тенями и тушью. Этот простой макияж стоит взять на заметку не только будущим невестам, но и всем девушкам. Натуральный и свежий, он отлично подойдет для офиса, свидания или просто на каждый день. И поскольку найти румяна Chanel, которыми пользовалась Пати для создания макияжа Софии, может быть проблематично - нашли сразу несколько достойных альтернатив.

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