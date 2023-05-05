Cвадебный маникюр 2023: 12 идей

Свадебный сезон наконец наступил, и если ваш "самый важный день" запланирован на этот год, подготовку к нему стоит начать уже сейчас. На свадьбе должно быть идеально все, а особенно - невеста. Помимо платья и обуви необходим безупречный бьюти-образ. О том, какие свадебные прически актуальны в 2023 году, мы уже рассказали здесь, а сейчас поговорим о самом модном маникюре для невест.

Классикой свадебного маникюра традиционно считаются нюд и самый базовый френч с белыми "кончиками". Мы же предлагаем рассмотреть более интересные дизайны, которые также хорошо впишутся в свадебный образ, но при этом не будут "как у всех". Первый вариант - добавить изюминку привычному французскому маникюру. Белый лак можно заменить на опцию в пастельных оттенках (точным попаданием станут розовый и лавандовый) или с глитером. Можно добавить маленький элемент дизайна - нарисовать сердечко, бантик, а может быть - ваши инициалы. Контрастный "кончик" можно сделать фигурным или добавить дизайн в популярной технике "минерального" маникюра - просто в качестве референса стоит выбрать камень в бело-розовой гамме. Также можно добавить простой дизайн, выполненный на прозрачной базе.

Еще одна опция, которую обязательно стоит рассмотреть - втирки. С их помощью можно создавать очень аккуратные и минималистичные дизайны, которые смотрятся куда интереснее рисунков на ногтях. Втирку можно выбрать "голографическую", чтобы она переливалась всеми цветами радуги при свете или уже ставшую классической - "глазированную". Особенно эффектно такие втирки смотрятся на полностью прозрачном покрытии: на первый взгляд маникюр очень обычный, но от него не возможно оторвать глаз.

Впрочем, если вы их тех невест, кого правила вгоняют в тоску, обратите внимание на более смелые дизайны. На пике популярности сейчас находится маникюр с объемными жемчужинами. Их можно расположить по одной на каждом ногте, можно вписать в необычный рисунок или вовсе покрыть ими всю поверхность ногтя - вариантов масса. Еще больше идей - классических и необычных - вас ждет в подборке ниже. И помните, главный критерий идеального свадебного маникюра - он должен нравится невесте.

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