Голубые тени никогда не выйдут из моды

Мы настолько привыкли к бесконечному круговороту трендов, что возвращение забытых на пять, десять, а то и двадцать лет тенденций на модную арену уже едва ли кого-то удивляет. Причем такие камбэки случаются не только среди модных, но и среди бьюти-трендов. Например, прошлой осенью былую популярность себе вернули коричневая помада и фирменная стрижка супермоделей midi flick. Еще одна тенденция из прошлого, которая вновь стала актуальна, - это голубые тени. И этой весной мы предлагаем носить их не как звезды 90-х, а как культовые киногероини.

Хотя в нашем сознании голубые тени чаще ассоциируются со стилем 90-х, на модной арене они появились на тридцать лет раньше, а именно в 60-е. В 1961 году на экраны выходит "Женщина есть женщина" - первый цветной фильм Жана-Люка Годара. В нем Анжела - героиня Анны Карина - носит нежно голубые тени с в сочетании с широкими графичными стрелками, очень характерными для того времени. Впрочем, настоящую популярность этому оттенку теней в начале 60-х принесла Элизабет Тейлор, а точнее ее экранная Клеопатра, роль которой она исполнила в одноименном фильме Джозефа Лео Манкевича в 1963 году. И пускай точь-в-точь макияж египетской царицы повторить никто не пытался, желающих воспроизвести его в более современной версии оказалось немало - для этого голубые тени обязательно использовались в паре с густой черной подводкой.

Потом была загадочная и соблазнительная Дороти в исполнении Изабеллы Росселини в "Синем Бархате" Дэвида Линча: она носила тени насыщенного голубого оттенка, обязательно в паре с красной помадой, что делало ее образ по-настоящему роковым. Для Кейт Либи, героини Анджелине Джоли в "Хакерах", голубые тени стали завершающим штрихом и здорово дополнили ее короткую "хулиганскую" стрижку. Еще один культовый образ нам подарила Кристина Риччи, а точнее гример Гуччи Вестман, которая придумала ее макияж для фильма "Баффало-66". Даже если картину вы смотрели давно и сюжет не помните, нежно-голубые тени, пышные ресницы и розовый блеск для губ Лайлы наверняка остались вас в памяти.

Впрочем, XXI век тоже подарил нам не мало примеров того, как по-разному (но при этом одинаково эффектно) голубые тени могут смотреться на самых разных героинях. Достаточно вспомнить относительно свежую "Эйфорию", бьюти-образы в которой наделали шума едва ли больше, чем противоречивый сюжет. Голубые тени там носили две героини - Мэдди и Кэсси. Первая - обязательно с широкими стрелками и парой стразов в уголке глаз, вторая - только с тушью и нюдовой помадой. И это, пожалуй, говорило нам об их характере больше, чем их диалоги.

Эта ретроспектива образов киногероинь говорит лишь об одном: голубые тени - куда более универсальный продукт, чем вы могли себе представить. С их помощью можно создать не только гламурный образ в духе супермоделей 90-х, но и соблазнительный, мечтательный или дерзкий. И сейчас - пока этот цвет находится на пике популярности - самое время попробовать. А референс всегда найдется в одном из ваших любимых фильмов.

thesymbol.ru