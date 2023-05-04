Дни для денежных стрижек в мае — их будет всего 2!

Принято считать, что луна оказывает влияние не только на магнитное поле земли, но и на человеческий организм. Именно поэтому многие следят за периодами лунного календаря и предпочитают избегать важных дел в негативные моменты месяца.

Особенно часто женщины руководствуются лунным календарем при записи на бьюти-процедуры.

Так, считается, что некоторые дни лунного цикла лучше всего подходят для стрижки волос. Астрологи называют их "днями денежных стрижек".

Речь идет про 5 и 27 лунные сутки. В мае 2023 года эти дни приходятся на 18 (27 лунные сутки текущего цикла) и 23 число (5 лунные сутки следующего цикла).

Если это время тебе не подходит для похода к парикмахеру, а нарушать рекомендации лунного календаря всё-таки не хочется, можешь выбрать другие периоды. Например, считается, что 14 день лунного цикла приумножает всё хорошее в жизни - он выпадает на 4 мая 2023 года. А 21 и 22 лунные сутки имеют положительное влияние на карьеру. В этом месяце эти дни придутся на 11 и 12 мая.

thevoicemag.ru