Антиэйдж-прическа: 5 правил ухода за волосами для женщин старше 30 лет

Если ты хочешь сохранить молодость на долгие годы, начинать активную антиэйдж-борьбу нужно уже после 30 лет. Подключить кремы от первых морщин и скорректировать питание будет недостаточно, ведь тогда реальную цифру в паспорте может выдать даже такая незначительная деталь как прическа. Запоминай 5 правил ухода за волосами, которые затормозят процесс старения.

Увлажняй

После 30 лет последствия частых укладок феном и утюжком и бесконечных окрашиваний начнут проявляться быстрее. По естественным причинам волосы в этот период становятся более хрупкими и теряют свою густоту. Помогай локонам интенсивным увлажнением: пускай в ход регулярные маски для домашнего ухода и салонные процедуры.

Стимулируй кровообращение

После 30 лет многие процессы в организме замедляются, а это значит, что дефицит минералов и витаминов, неправильный обмен веществ и стресс будут сказываться на качестве волос сильнее, чем в юном возрасте. Чтобы избежать преждевременного выпадения волос, задумайся о кровообращении. Простимулировать его поможет массаж кожи головы во время мытья и средства с экстрактами перца или чайного дерева в составе.

Выбери правильный оттенок

У многих девушек седые волосы начинают появляться уже к 30 годам. Если ты пока не готова с этим смириться и носить модную седину, выручит окрашивание. Подбери модную технику, которая визуально замаскирует посеребренные локоны или отвлечет от них внимание, либо же просто покрасься на пару тонов светлее своего натурального цвета. Такой хитрый прием не только скроет седину, но и визуально тебя омолодит.

Подключи питание

Уход должен быть комплексным, так что продлевать молодость будем и с помощью особой диеты для роста и густоты волос. Составь рацион по схеме, где 30% будут занимать белки, еще 30% - полезные жиры, а 40% - углеводы. Выбирай продукты, богатые витаминами, антиоксидантами, кальцием и жирными кислотами омега-3.

Грамотная прическа

Продлить молодость и скорректировать уже имеющиеся возрастные изменения призван не только правильный цвет волос, но и стрижка. Каких-то универсальных вариантов для всех женщин тут нет. Лучше не жалеть денег и обратиться к грамотному специалисту, который поможет подобрать прическу, подчеркивающую твои достоинства и скрывающую недостатки. В дальнейшем поддерживать форму будет уже легче и дешевле.

thevoicemag.ru