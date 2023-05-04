4 главные ошибки в нанесении хайлайтера: с таким макияжем ты будешь выглядеть «дешево»

Хайлайтер создан специально для того, чтобы расставлять красивые блики на коже, придавая ей холеный вид. Однако при неграмотном нанесении средства игра света может сыграть с тобой злую шутку. Запоминай 4 ключевые зоны, которые в макияже лучше не подсвечивать.

Хайлайтер призван вмиг делать наше лицо свежим, отдохнувшим и буквально сияющим изнутри. Но иногда эта мейкап-магия может обернуться полным провалом - особенно, когда ты подсвечиваешь хайлайтером неправильные зоны. В таких случаях блеск может удешивить образ и даже прибавить тебе лишних лет. Запоминай ключевые ошибки в нанесении хайлатера и никогда их не повторяй!

Ошибка №1: ты наносишь много хайлайтера под бровь

Раньше нас учили подсвечивать именно эту зону, однако это уже давно не модно. Лучше добавь немного деликатного сияния под бровь с помощью теней - так будешь выглядеть роскошнее.

Ошибка №2: ты наносишь хайлайтер на лоб

Это не самое удачное место для подсвечивания, ведь хайлайтер лишь подчеркивает морщины. Лучше припудри лоб - на матовой коже заломы будут не так заметны.

Ошибка №3: ты наносишь много хайлайтера на кончик носа

Многие девушки совершают эту ошибку в попытках сделать нос визуально более аккуратным, однако результат чаще всего их разочаровывает. Для грамотной коррекции наноси хайлайтер тонкой кистью вдоль спинки носа - сразу же заметишь разницу.

Ошибка №4: ты наносишь много хайлайтера над верхней губой

Неправильно подсвеченная галочка над верхней губой может создать иллюзию того, что ты вспотела. Чтобы этого избежать, наноси хайлайтер кистью вдоль всего контура - так блеск распределится более естественно и придаст губам чувственный объем.

thevoicemag.ru