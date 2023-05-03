Почему нельзя растирать парфюм по коже?

По привычке распыляешь несколько пшиков любимых духов на запястья и растираешь ароматные капли по коже? Если думаешь, что этим движением только помогаешь парфюму раскрыться, то сильно ошибаешься.

На самом деле так ты только искажаешь звучание аромата, и вот почему! Сильно растирая духи по поверхности кожи, ты нагреваешь ее поверхность. Верхние ноты долго в такой "горячей точке" не живут, а значит так ты не только мешаешь красивому раскрытию парфюма, но и сокращаешь его стойкость на несколько часов.

Поэтому отучи себя от привычки втирать духи в кожу, даже если делала так всю свою жизнь. Чтобы аромат на тебе звучал именно так, как изначально задумал парфюмер, его достаточно распределить на две основные зоны.

Запоминай: сначала распыли духи "дождиком" по волосам, - локоны впитают запах и будут давать тот самый красивый шлейф - а потом нанеси их на заднюю поверхность шеи. Важно: на шее духи мы тоже не растираем и позволяем им раскрыться самостоятельно..

thevoicemag.ru