3 мая 2023

3 мая 2023 13:42

Почему нельзя растирать парфюм по коже?

Почему нельзя растирать парфюм по коже: эту ошибку делают почти все женщины!

По привычке распыляешь несколько пшиков любимых духов на запястья и растираешь ароматные капли по коже? Если думаешь, что этим движением только помогаешь парфюму раскрыться, то сильно ошибаешься. 

На самом деле так ты только искажаешь звучание аромата, и вот почему! Сильно растирая духи по поверхности кожи, ты нагреваешь ее поверхность. Верхние ноты долго в такой "горячей точке" не живут, а значит так ты не только мешаешь красивому раскрытию парфюма, но и сокращаешь его стойкость на несколько часов.

Поэтому отучи себя от привычки втирать духи в кожу, даже если делала так всю свою жизнь. Чтобы аромат на тебе звучал именно так, как изначально задумал парфюмер, его достаточно распределить на две основные зоны.

Запоминай: сначала распыли духи "дождиком" по волосам, - локоны впитают запах и будут давать тот самый красивый шлейф - а потом нанеси их на заднюю поверхность шеи. Важно: на шее духи мы тоже не растираем и позволяем им раскрыться самостоятельно.. 

thevoicemag.ru


Просмотров: 156

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

3 февраля 11:47

  • 5 953
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 10:49

  • 7 538
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева