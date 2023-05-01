Самые модные стрижки лета 2023

"Слоб"

Название "слоб", как моб или бикси, образовано сложением двух слов - slik (гладкий, блестящий) и, разумеется bob. По большому счету, слоб - это просто удлиненный боб без элементов каскада, так что если вы устали от бесконечных стрижек "лесенкой", этот вариант особенно вам понравится. В классическом варианте у стрижки нет челки, однако ее легко можно добавить. Важно, чтобы она была не слишком короткой и без рваных краев. Секрет идеальной укладки слоба кроется в названии - волосы должны быть гладкими. Их можно вытянуть при помощи утюжка, уложить на браш, чтобы придать объем у корней, и даже в крупные стройные локоны.

Контурирующий боб

В списке трендов появилась стрижка с говорящим названием contour bob и очень полезной функцией - она может подчеркнуть скулы. По большому счету contour bob - это обычное каре длиной до середины шеи. Срез волос у такой стрижки должен быть ровным, без каскада и челки. Естественный необычный элемент - волосы у лица должны быть буквально на 1-1,5 сантиметра длиннее, чем на затылке. Такие жесткие линии красиво обрамляют лицо и подчеркивают его рельеф, однако чтобы эффект был еще заметнее, "контурный" боб нужно укладывать определенным образом. Стилисты рекомендуют носить волосы за одним ухом - это сделает скулы более заметными.

Викси

Еще одна стрижка с непонятным названием - викси. Это "родственница" пикси, но более дерзкая и современная. Такая же короткая на затылке, но с более длинными и очерченными прядями сбоку и спереди. Укладывать викси лучше с использованием текстурирующего средства, чтобы создать более гранжевый эффект. Ну а если вам понадобится элегантная укладка - просто гладко зачешите волосы назад при помощи геля. Такая прическа подчеркнет овал лица и сделает образ одновременно дерзким и утонченным.

Челка, обрамляющая лицо

Челка не оставляет своих позиций в списке главных трендов уже который сезон, вот только самая трендовая форма постоянно меняется. Мы уже носили челку-шторку, потом идеально прямую, потом косую, вдохновленную Одри Хепберн, затем - челку-бабочку. Летом на пике популярности окажется челка, обрамляющая лицо. Такая челка имеет ровный срез ровно в середине лба, а дальше расходится каскадом вплоть до подбородка. Таким образом, что четкого перехода между челкой и основной длиной не остается - они просто плавно перетекают друг в друга.

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