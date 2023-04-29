Секрет блеска волос японок и китаянок: простой и древний рецепт

Рис известен всем как отличный гарнир и простой способ спасти залитый водой iPhone. Но, оказывается, у него есть еще одно полезное свойство.

Что такое рисовая вода?

Рис + вода = рисовая вода. Да, всё так просто. Рисовая вода - это жидкость, оставшаяся после замачивания риса, которой поют оды Ким Кардашьян и Карди Би: по словам звезд, именно эта живительная влага помогает их волосам выглядеть великолепно. Не удивительно, что рисовая вода стала трендом на TikTok.

"Использование рисовой воды для волос - это многовековая японская и китайская практика", - рассказывает доктор медицинских наук, дерматолог Жаннет Граф из Нью-Йорка. По ее словам, настой также используется для лечения волос в странах Юго-Восточной Азии, включая Корею и Таиланд.

Она действительно работает?

"Рис богат минералами, витаминами и антиоксидантами , - говорит доктор Граф. - Но сколько из них попадает в воду, и как она после этого будет действовать на волосы, неизвестно". Некоторые исследования этого вопроса ведутся, однако наука редко обращает пристальное внимание на тренды из социальных сетей, добавляет Жаннет.

Тем не менее Граф считает, что вода, вероятно, содержит те же питательные вещества, что и цельный рис, и потому может быть полезна для волос. Например, витамин B5, также известный как пантенол, способен смягчить их, а клетчатка - покрыть и сделать прическу объемнее.

Антиоксиданты, в том числе феруловая кислота, могут обеспечить защиту от окислительного стресса. Также рис богат аминокислотами, которые являются строительными блоками белка, в том числе кератина, из которого состоят наши волосы. Вот почему рисовая вода может быть хорошим укрепляющим средством.

"Рис содержит инозитол, и есть научные данные, указывающие на то, что он может способствовать здоровому росту волос", - говорит доктор Граф. Однако она считает, что необходимы дополнительные исследования: пока эффективность инозитола для лечения облысения проверяли только на мышах.

Как приготовить рисовую воду?

Просто замочи полстакана сухого белого риса примерно в двух-трех стаканах воды на время от 30 минут до часа. Жидкость должна выглядеть молочной и мутной - чем менее она прозрачна, тем лучше: это означает, что вода забрала максимум полезных веществ из крупы.

Полученный раствор можно использовать для ополаскивания во время мытья головы, а можно налить в пульверизатор и побрызгать локоны, пока они не намокнут полностью. Через 20-30 минут рисовую воду надо смыть. Если решишь сделать маску на ночь, то не наноси жидкость на кожу головы - только на сами волосы.

Использовать рисовую воду следует не чаще одного-двух раз в неделю, иначе содержащиеся в ней белки скопятся на коже и заблокируют поры. В этом случае вместо роста волос ты столкнешься с их выпадением и воспалением скальпа: правило "чем больше, тем лучше" в случае с рисовой водой не работает.

thevoicemag.ru