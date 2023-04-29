29 апреля 2023

29 апреля 2023 15:51

56-летняя модель Sports Illustrated раскрыла секрет красоты

Модель Sports Illustrated Нина Кэш раскрыла секрет своей красоты. Интервью с ней публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Манекенщица рассказала, что впервые попала в модельную сферу в возрасте 20 лет, однако оставила ее после рождения ребенка. Затем женщина сделала карьеру в академических кругах. Она дослужилась до должности заместителя декана в университете, прежде чем уйти на пенсию в июне прошлого года. Впоследствии она вновь занялась моделированием и выиграла конкурс журнала Sports Illustrated, получив возможность с ним сотрудничать.

При этом, по словам 56-летней Кэш, она не пользуется услугами косметологов. Среди средств, с помощью которых женщина сохраняет молодость кожи, она назвала ретинол, увлажняющий крем и продукцию бренда уходовой косметики Cetaphil. "Думаю, сейчас я лучшая версия самой себя. Я определенно чувствую себя увереннее", - заявила собеседница издания.


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