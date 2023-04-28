Весна — это цвет! Зеленый — один из главных нейл-трендов сезона

Снаступлением тепла всегда хочется добавить в свою жизнь больше ярких красок. И если сменить привычный тотал-блэк на цветные луки вы пока не готовы, можно начать с яркого маникюра. Выбор цветов огромен, однако мы предлагаем обратит внимание на самый весенний из всех - на зеленый. Тем более, что в этом сезоне он стал настоящим трендом. Рассказываем, как сделать модный весенний маникюр в оттенках зеленого.

Для своего маникюра вы можете выбрать буквально любой оттенок зеленого. Поклонникам нежных цветов придется по вкусу мятный, шафрановый и любой другой пастельный оттенок зеленого - он будет здорово смотреться как самостоятельно, так и в сочетании с другими, более насыщенными и глубокими тонами. Среди них самыми актуальными остаются изумрудный и хвойный оттенки. Их, впрочем, можно носить просто в качестве однотонного покрытия. Совсем темный оттенок с легкостью заменит классический черный маникюр: будет смотреться также сдержано и универсально, но при этом куда интереснее. Если однотонное покрытие кажется скучным, присмотритесь к яркому френчу или микро нейл-арту. Украшайте свои ногти маленькими рисунками - цветами, сердечками или абстрактными точками, расположенными на прозрачной базе. Также не забывайте о том, как хорошо всегда на ногтях смотрится геометрия. Поклонникам сложного нейл-арта придутся по вкусу разные втирки и объемные дизайны. Пускай вашу фантазию ничего не ограничивает. А модные идеи маникюра в зеленых оттенках уже ждут вас в галерее ниже.

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