L'Oréal призвали не продавать средства для выпрямления волос из-за рисков развития рака

К косметической компании L'Oréal обратились с призывом отозвать средства для выпрямления волос после того, как исследования выявили риск развития рака. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В открытом письме, координатором которого выступила британская феминистская группа Level Up, участники просят L'Oréal не выпускать продукцию, содержащую щелочь, а также инвестировать деньги в исследования по долгосрочному использованию химических средств для выпрямления волос, которые в основном используют чернокожие женщины.

Исследование 2022 года, проведенное Национальным институтом здравоохранения США, показало, что у женщин, использующих такие средства несколько раз в год, более чем в два раза выше риск развития рака матки.

L'Oréal опровергла утверждения исследования и заявила, что уверена в безопасности своей продукции.

В феврале в федеральный суд Чикаго было подано около 60 исков о том, что средства для выпрямления волос, продаваемые L'Oréal и другими компаниями, вызывают рак и другие проблемы со здоровьем. В исках утверждается, что компании знали о содержании в продукции опасных химических веществ, но все равно продавали ее.

L'Oréal заявила, что эти иски не имеют юридической силы.