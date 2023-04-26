4 главных принципа: как ухаживать за кожей вокруг глаз

Говорят, что глаза - это зеркало души. Но именно возле них появляются первые морщинки - ведь кожа вокруг глаз очень нежная, и потому на ней раньше, чем на остальных участках лица, появляются признаки старения.

Несмотря на это, специальные средства для кожи вокруг глаз многие до сих пор считают маркетинговой уловкой косметических компаний, стремящихся заработать как можно больше денег. Однако эксперты не устают повторять - это не так.

"Специальный крем для кожи вокруг глаз - это важная часть комплексного ухода за кожей, - объясняет эстетист Шани Дарден. - В его состав входят ингредиенты, предназначенные для устранения мелких морщин, отеков и темных кругов, а низкий молекулярный вес позволяет веществам проникать в нежную область эффективнее".

Как выбрать средства для кожи вокруг глаз?

Всё зависит от типа кожи и задачи, которая перед тобой стоит. По словам Дарден, кремовые формулы лучше увлажняют кожу и их удобнее использовать под макияж. Тем, кто страдает от отеков, создательница собственного бренда уходовой косметики Сандей Райли советует гели, которые охлаждают кожу.

Когда их наносить?

Время суток, в которое ты используешь средства для ухода за кожей вокруг глаз, также имеет значение. Гель для глаз лучше наносить по утрам, чтобы справиться с задержкой воды в организме за ночь. Для вечера лучше подойдет насыщенный крем, который стимулирует синтез коллагена.

На какие ингредиенты следует обратить внимание?

Всё зависит от того, какую проблему тебе предстоит решить. Как объясняет директор по красоте крупной косметической компании Ньюби Хэндс, пептиды помогают увеличить выработку коллагена, делая кожу гладкой и увлажненной, ниацинамиды, витамин С и ретинолы дают осветляющий эффект, а гиалуроновая кислота помогает справиться с мелкими морщинами.

Как наносить средства для ухода за кожей вокруг глаз?

Эксперты советуют использовать их после очищения кожи и перед нанесением увлажняющего крема. Помести небольшое количество средства размером с горошину на кончик безымянного пальца (он оказывает наименьшее давление), избегай втирающих движений - предпочти им постукивающие. Перед применением можно подержать крем в холодильнике - охлаждающий эффект поможет справиться с отеками и подтянуть кожу.

thevoicemag.ru