Если боб, то «пляжный» — простой и модный способ приблизить лето

До лета остается всего полтора месяца, однако если вы не готовы ждать даже столько, мы предлагаем способ приблизить его наступление. И поможет нам в этом, конечно же, стрижка. Прямо сейчас звездные модницы и инфлюенсеры выбирают стрижку "пляжный" боб, и мы рекомендуем последовать их примеру. Это простой способ несколько сменить имидж и освежить образ, который подойдет всем вне зависимости от возраста и типа волос. Рассказываем, что нужно знать о "пляжном" бобе.

Особенность пляжного боба в том, что, помимо определенной формы стрижки, он включает в себя окрашивание. Без последнего - боб уже не будет "пляжным". Задумка предельно проста: вы должны выглядеть так, будто последний месяц провели на пляже, а не посреди большого пыльного города. Для этого волосы необходимо осветлить в естественной технике, чтобы они выглядели выгоревшими на солнце, а не окрашенными. Для этого на них добавляются легкие "блики" и вся длина тонируется в натуральный оттенок. Что касается самой стрижки - это должно быть каре в классическом понимании - до середины или основания шеи. Можно добавить легкий каскад или челку, однако слишком не увлекайтесь: стрижка не должна стать похожей на маллет или шэг.

Укладывать "пляжный" боб можно по-разному, однако, чтобы добиться действительно летнего эффекта, советуем использовать текстурирующие средства с морской солью. Можно уложить волосы в пляжные локоны, а можно просто нанести немного текстурайзера и высушить волосы феном, слегка приподнимая пальцами у корней. Вот и все. Самая летняя стрижка готова.

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