Настоящая леди: как сделать укладку в стиле ladylike

После нескольких лет засилья оверсайза и абсолютно агенденрной моды в список самых актуальных трендов вернулась конвенциональная женственность и стиль ladylike. Чтобы выглядеть как настоящая леди, приталенного жакета и лодочек на шпильках недостаточно - бьюти-образ тоже должен соответствовать. И если в макияже можно просто обойтись спокойным минимализмом, то выбрать правильную прическу может быть сложнее. Мы выбрали самые элегантные варианты для волос любой длины.

Для коротких волос

Да, этой весной в списке трендов можно увидеть "рваный" боб и прочие текстурные стрижки, однако укладка в стиле ladylike создается совершенно по другому принципу. Существует несколько вариантов. Первый - идеально гладкие прямые волосы, концы которых можно при желании подкрутить внутрь или, наоборот, наружу. Такая укладка особенно здорово будет смотреться на густых тяжелых волосах, не склонных к пушистости. Впрочем, последняя легко устраняется при помощи разглаживающих средств. Если хочется больше легкости - уложите волосы в аккуратные локоны. Используйте средство средней фиксации без эффекта склеивания. Кстати, дополнить укладку можно парой аккуратных заколок - они в тренде в этом сезоне.

Для длинных волос

Длинные волосы, безусловно, дают больший простор для творчества. Во-первых - это разнообразные пучки. Единственное правило здесь - минимум небрежности. В остальном - вы можете выбирать любой вариант пучка, что придется вам по вкусу. Низкий "балетный" пучок с волосами, гладко зачесанными назад, высокий и объемный пучок с легким начесом у корней, с прямым или косым пробором - он может быть любым. Главное - без выбившихся прядей. Также не стоит списывать со счетов разнообразные хвосты и косы. Тем более, что их можно украсить еще одним модным весенним аксессуаром - бантом.

Поклонницам носить волосы распущенными, рекомендуем уложить их в аккуратные легкие локоны. Разумеется, без использования морской соли и прочих средств, создающих небрежную текстуру. Волосы должны быть гладкими и блестящими. Не забудьте про объем у корней и уложите волосы на любой пробор, с которым чувствуете себя комфортнее всего.

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