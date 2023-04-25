Эта модная и простая в исполнении прическа идеальна для лета

Втеплое время года мы часто собираем волосы из соображений не только красоты, но и комфорта. Волосы, особенно если они длинные, отлично сохраняют температуру и мешают теплообмену, от чего нам становится очень жарко, поэтому о распущенных волосах в летние дни лучше забыть. К счастью, существует большое количество эффектных причесок, которые украсят образ. В этом сезоне особенно популярны разнообразные косы, однако мы советуем обратить внимание на куда более простой в исполнении вариант - пучок Cali twist.

Он представляет собой что-то среднее между элегантным "французским" или расслабленным пучком в стиле Памелы Андерсон. Секрет его в том, чтобы закрутить волосы в одном направлении, зафиксировать на макушке, а затем выпустить несколько свободных прядей у лица: они придадут эффектную небрежность. Итак, для начала соберите волосы в хвост и держите его в правой руке. Поместите указательный и средний пальцы левой руки над хвостом и туго оберните основание хвоста вверх и над пальцами вправо. Продолжая держать волосы, сделайте один полный оборот против часовой стрелки и поднимите получившийся пучок к макушке.

Звучит все очень сложно, но если вы попробуете повторить все написанное самостоятельно, у вас тут же получится. Если нет, на просторах сети множество видео-туториалов. Зафиксировать получившуюся прическу можно при помощи невидимки или французской шпильки. Финальный штрих - высвободить пряди у лица, чтобы прическа стала более небрежной и воздушной.

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