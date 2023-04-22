Свечи, сыворотки, афродизиак и другие бьюти-новинки

Новинка идеально подойдет для весенне-летнего периода. Во-первых, из-за текстуры - она гелевая и освежающая, оставляет приятный матовый финиш, притом достойно увлажняя. Во-вторых, в составе производное витамина С, мощный антиоксидант, который предотвращает появление пигментных пятен. При использовании витамина С летом важно не забывать исправно наносить солнцезащитные средства, тогда "аскорбинка" вместе с SPF будут исправно работать на благо вашей кожи.
Сыворотка Dr.Sebagh Signature Serum
До недавнего времени эту сыворотку авторства иконы пластической хирургии и "короля ботокса" доктора Жана-Луи Себа, которую он разрабатывал пять лет, можно было купить исключительно в его именных клиниках в Лондоне и Париже. Но теперь этот мощный антивозрастной коктейль можно найти в ЦУМе.
Комплекс на основе биотехнологических ингредиентов интенсивно увлажняет кожу, наполняет энергией и
сиянием, обеспечивая долгосрочный результат.
Детская линейка бренда Dr. Barbara Sturm
Привыкать к хорошему нужно с пеленок, поэтому Dr. Barbara Sturm выпустили сразу несколько гипоаллергенных средств для малышей. Шампунь для волос и тела безопасен для использования даже в чувствительной области глаз. А крем для тела Baby & Kids - это интенсивно успокаивающий лосьон, который защищает чувствительную кожу детей от внешних воздействий.
Аромат Grace Bogda Nova
Аромат задумывался как афродизиак, сочетающий в себе сексуальность и женственность. Композиция состоит из 20 парфюмерных нот, 9 из которых - натуральные составляющие. В сердце - ноты бергамота, морского ветра, жасмина, миндаля, кокоса. Они оттеняются базой: чувственным белым мускусом, пачули, амброй и какао. К каждому флакону прилагается инструкцию по нанесению, чтобы аромат работал как афродизиак.
Увлажняющая эмульсия Hydrating Emulsion Shiso, Thann
Hydrating Emulsion Shiso - средство 2 в 1. Его можно использовать как в качестве дневного крема, так и ночной несмываемой маски в качестве SOS-средства для обезвоженной кожи. В составе экстракт миротамнуса, африканского кустарника, который называют "оживающим растением". Это растение обладает исключительной способностью возрождаться к жизни с первыми каплями влаги даже после многолетней засухи. В тяжелых климатических условиях клетки растения научились просто отключать метаболические процессы и "замирать" до лучших времен.
Для свечей использованы те же ингредиенты, что и для премиальной "хрустальной" линии: соевый воск и чистые эфирные масла. Отличия - в более минималистичном дизайне, упаковке и деревянном фитиле вместо хлопкового. Благодаря лаконичному оформлению стоимость свечей ниже, что не может не радовать. В коллекции представлено 7 ароматов: Altai, Berry, LURE by Mira, Cannabis, Oud, Vetiver и Yuzhnaya kozha.
Сыворотка с глабридином Etat Pur
В основе бренда Etat Pur лежит идея, что бьюти-рутина должна быть минималистичной, но эффективной. Каждая сыворотка содержит только 1 активный ингредиент для целенаправленного действия с определенной проблемой кожей. Новинка с глабридином обещает устранить гиперпигментацию. Это ингредиент натурального происхождения, который получают из корня солодки. Воздействуя на процесс синтеза меланина, он уменьшает пигментные пятна, выравнивает тон и возвращает сияние тусклой коже.