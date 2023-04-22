Свечи, сыворотки, афродизиак и другие бьюти-новинки

Новинка идеально подойдет для весенне-летнего периода. Во-первых, из-за текстуры - она гелевая и освежающая, оставляет приятный матовый финиш, притом достойно увлажняя. Во-вторых, в составе производное витамина С, мощный антиоксидант, который предотвращает появление пигментных пятен. При использовании витамина С летом важно не забывать исправно наносить солнцезащитные средства, тогда "аскорбинка" вместе с SPF будут исправно работать на благо вашей кожи.

Сыворотка Dr.Sebagh Signature Serum

До недавнего времени эту сыворотку авторства иконы пластической хирургии и "короля ботокса" доктора Жана-Луи Себа, которую он разрабатывал пять лет, можно было купить исключительно в его именных клиниках в Лондоне и Париже. Но теперь этот мощный антивозрастной коктейль можно найти в ЦУМе.

Комплекс на основе биотехнологических ингредиентов интенсивно увлажняет кожу, наполняет энергией и

сиянием, обеспечивая долгосрочный результат.

Детская линейка бренда Dr. Barbara Sturm Привыкать к хорошему нужно с пеленок, поэтому Dr. Barbara Sturm выпустили сразу несколько гипоаллергенных средств для малышей. Шампунь для волос и тела безопасен для использования даже в чувствительной области глаз. А крем для тела Baby & Kids - это интенсивно успокаивающий лосьон, который защищает чувствительную кожу детей от внешних воздействий. Аромат Grace Bogda Nova Аромат задумывался как афродизиак, сочетающий в себе сексуальность и женственность. Композиция состоит из 20 парфюмерных нот, 9 из которых - натуральные составляющие. В сердце - ноты бергамота, морского ветра, жасмина, миндаля, кокоса. Они оттеняются базой: чувственным белым мускусом, пачули, амброй и какао. К каждому флакону прилагается инструкцию по нанесению, чтобы аромат работал как афродизиак.

Увлажняющий крем Perfect Moisturizer, 3LAB

Если вы искали базовый увлажняющий продукт на каждый день в большом объеме и удобной упаковке, то он перед вами. Увлажняющий комплекс с витамином Е, пантенолом и антиоксидантами придает коже сияние, способствует ускорению процесса обновления клеток и разглаживает морщины, вызванные обезвоживанием. Увлажняющая эмульсия Hydrating Emulsion Shiso, Thann Hydrating Emulsion Shiso - средство 2 в 1. Его можно использовать как в качестве дневного крема, так и ночной несмываемой маски в качестве SOS-средства для обезвоженной кожи. В составе экстракт миротамнуса, африканского кустарника, который называют "оживающим растением". Это растение обладает исключительной способностью возрождаться к жизни с первыми каплями влаги даже после многолетней засухи. В тяжелых климатических условиях клетки растения научились просто отключать метаболические процессы и "замирать" до лучших времен.

Новая линия свечей в минималистичном дизайне, Tonka Perfumes

Для свечей использованы те же ингредиенты, что и для премиальной "хрустальной" линии: соевый воск и чистые эфирные масла. Отличия - в более минималистичном дизайне, упаковке и деревянном фитиле вместо хлопкового. Благодаря лаконичному оформлению стоимость свечей ниже, что не может не радовать. В коллекции представлено 7 ароматов: Altai, Berry, LURE by Mira, Cannabis, Oud, Vetiver и Yuzhnaya kozha.

Сыворотка с глабридином Etat Pur

В основе бренда Etat Pur лежит идея, что бьюти-рутина должна быть минималистичной, но эффективной. Каждая сыворотка содержит только 1 активный ингредиент для целенаправленного действия с определенной проблемой кожей. Новинка с глабридином обещает устранить гиперпигментацию. Это ингредиент натурального происхождения, который получают из корня солодки. Воздействуя на процесс синтеза меланина, он уменьшает пигментные пятна, выравнивает тон и возвращает сияние тусклой коже.

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