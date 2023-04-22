5 весенних мейкап-трендов

Один из самых нашумевших трендов весны 2023 года - цветные стрелки. Играть с формой и цветом можно бесконечно. Не ограничивайся классическим черным лайнером, если хочется добавить красок и настроения в макияж глаз. Чтобы сделать цветные стрелки, не обязательно держать в косметичке подводки всех цветов радуги. Упрости себе задачу и сделай трендовый макияж цветными тенями:
1. Возьми плоскую скошенную кисть для подводки
2. Слегка смочи кисть мицеллярной водой
3. Набери тени нужного оттенка и прорисуйте форму
Если природа не одарила веснушками, не расстраивайся, их можно легко нарисовать самостоятельно. Вот несколько рекомендаций, как это сделать:
1. Нанеси легкий BB-крем или возьми более плотную текстуру, чтобы выровнять тон кожи. Тональный крем лучше всего наносить влажным спонжем, чтобы добиться прозрачного, тонкого покрытия без эффекта маски.
3. Моно-макияж глаз
Монохром - идеальное решение для минималистов, которые не хотят экспериментировать с цветом и отдают предпочтение 1-2 оттенкам в макияже. Для тех, кто любит подчеркнуть глубину глаз, моно-макияж можно сделать в темно-зеленом или фиолетовом цвете. В таком случае обязательно наноси румяна, они помогут сбить сильный акцент с глаз и сделают твое лицо более гармоничным. Если любишь более деликатные оттенки, бери оттенки персикового или розового и так же наноси полностью на веко.
Чтобы экспериментировать с цветом было проще, вот небольшая памятка, которая поможет правильно "подружить" оттенки теней и румян:
1. Фиолетовые тени
Румяна: все оттенки розового
2. Зеленые, изумрудные тени
Румяна: оранжевые, коралловые, персиковые
3. Желтые и оранжевые тени
Румяна: коричневые, персиковые
4. Стразы в макияже
Макияж в стиле "shine bright like a diamond" сегодня покоряет не только кутюрные показы модных домов, образы мировых селебрити, но и бьюти-индустрию. Сделать такой яркий акцент в макияже легко:
1. Визуально определи желаемую линию, где будут стразы или едва заметно отметь зоны светлым карандашом
2. Возьми прозрачный или белый клей для ресниц
3. При помощи маленькой кисти или зубочистки выложи стразы на нижнее или верхнее веко, скулы, под бровь, сделай аккуратную двойную стрелку или хаотично инкрустируй ими подвижное веко, чтобы создать эффект "звездного неба".
5. Графичные стрелки