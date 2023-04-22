5 весенних мейкап-трендов

Такой лайфхак поможет сделать стрелку более насыщенной и упростит процесс нанесения. Важно не перегрузить яркие весенние стрелки тяжелым тоном. Отдайте предпочтение BB-крему, чтобы сделать покрытие вуальным, сатиновым, как вторая кожа. Добавьте хайлайтер на веки и скулы для естественного сияния, нанесите дымкой румяна и блеск фруктовых оттенков на губы, чтобы в образе был воздух и легкость.

Один из самых нашумевших трендов весны 2023 года - цветные стрелки. Играть с формой и цветом можно бесконечно. Не ограничивайся классическим черным лайнером, если хочется добавить красок и настроения в макияж глаз. Чтобы сделать цветные стрелки, не обязательно держать в косметичке подводки всех цветов радуги. Упрости себе задачу и сделай трендовый макияж цветными тенями:

Если природа не одарила веснушками, не расстраивайся, их можно легко нарисовать самостоятельно. Вот несколько рекомендаций, как это сделать:

1. Нанеси легкий BB-крем или возьми более плотную текстуру, чтобы выровнять тон кожи. Тональный крем лучше всего наносить влажным спонжем, чтобы добиться прозрачного, тонкого покрытия без эффекта маски.