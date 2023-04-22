22 апреля 2023

22 апреля 2023 16:40

5 весенних мейкап-трендов

1. Цветные стрелки

Один из самых нашумевших трендов весны 2023 года - цветные стрелки. Играть с формой и цветом можно бесконечно. Не ограничивайся классическим черным лайнером, если хочется добавить красок и настроения в макияж глаз. Чтобы сделать цветные стрелки, не обязательно держать в косметичке подводки всех цветов радуги. Упрости себе задачу и сделай трендовый макияж цветными тенями:

1. Возьми плоскую скошенную кисть для подводки

2. Слегка смочи кисть мицеллярной водой

3. Набери тени нужного оттенка и прорисуйте форму

Такой лайфхак поможет сделать стрелку более насыщенной и упростит процесс нанесения. Важно не перегрузить яркие весенние стрелки тяжелым тоном. Отдайте предпочтение BB-крему, чтобы сделать покрытие вуальным, сатиновым, как вторая кожа. Добавьте хайлайтер на веки и скулы для естественного сияния, нанесите дымкой румяна и блеск фруктовых оттенков на губы, чтобы в образе был воздух и легкость.

Если природа не одарила веснушками, не расстраивайся, их можно легко нарисовать самостоятельно. Вот несколько рекомендаций, как это сделать:

1. Нанеси легкий BB-крем или возьми более плотную текстуру, чтобы выровнять тон кожи. Тональный крем лучше всего наносить влажным спонжем, чтобы добиться прозрачного, тонкого покрытия без эффекта маски.

2. Возьми карандаш для бровей и хаотичными движениями точечно прорисуй веснушки по желаемой области. Слегка растушуй явные границы карандаша при помощи пальцев, чтобы сделать их более естественными. Прорисовать веснушки можно также тенями: набери маленькой круглой кистью холодные или теплые коричневые оттенки и по аналогии нанеси их на переносицу и область щек.

3. Моно-макияж глаз

Монохром - идеальное решение для минималистов, которые не хотят экспериментировать с цветом и отдают предпочтение 1-2 оттенкам в макияже. Для тех, кто любит подчеркнуть глубину глаз, моно-макияж можно сделать в темно-зеленом или фиолетовом цвете. В таком случае обязательно наноси румяна, они помогут сбить сильный акцент с глаз и сделают твое лицо более гармоничным. Если любишь более деликатные оттенки, бери оттенки персикового или розового и так же наноси полностью на веко.

Чтобы экспериментировать с цветом было проще, вот небольшая памятка, которая поможет правильно "подружить" оттенки теней и румян:

1. Фиолетовые тени

Румяна: все оттенки розового

2. Зеленые, изумрудные тени

Румяна: оранжевые, коралловые, персиковые

3. Желтые и оранжевые тени

Румяна: коричневые, персиковые

4. Стразы в макияже

Макияж в стиле "shine bright like a diamond" сегодня покоряет не только кутюрные показы модных домов, образы мировых селебрити, но и бьюти-индустрию. Сделать такой яркий акцент в макияже легко:

1. Визуально определи желаемую линию, где будут стразы или едва заметно отметь зоны светлым карандашом

2. Возьми прозрачный или белый клей для ресниц

3. При помощи маленькой кисти или зубочистки выложи стразы на нижнее или верхнее веко, скулы, под бровь, сделай аккуратную двойную стрелку или хаотично инкрустируй ими подвижное веко, чтобы создать эффект "звездного неба".

 

Стразы - отличный самостоятельный элемент. Достаточно взять сияющий хайлайтер, нанести на веко и выступающие части лица, чтобы сделать образ в едином стиле. Снять такой макияж тоже просто - используй средства с масляной текстурой: гидрофильное масло или гель для умывания с маслами в составе.
 

5. Графичные стрелки

Гиперболизированные, графичные, фантазийные стрелки разной формы и цвета - устойчивый тренд весны. Не бойся экспериментировать, если устала от классики. С акцентными стрелками на глазах помни про ресницы, они должны быть выразительными. Наноси тушь в два слоя, чтобы придать головокружительный объем или добавь ресницы на внешние уголки глаз, чтобы добиться "лисьего" эффекта.
 
thevoicemag.ru
 


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