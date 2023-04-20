5 домашних бьюти-средств, которыми не стоит пользоваться

Что может быть безопаснее, чем домашний кофейный скраб? Однако всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Рецепты "сделай сам" любят многие, и мы не собираемся их осуждать. Во-первых, это дешево, во-вторых, весело, в-третьих, ты точно знаешь все ингредиенты своей домашней маски, а не морщишь лоб, пытаясь вспомнить, что такое гидроксиэтилцеллюлоза, упомянутая на этикетке.

Кофейные скрабы и примочки из зубной пасты от прыщей могут показаться не только легким, но и модным решением: буквально каждую неделю какой-нибудь советский лайфхак наших бабушек, который неведомыми путями открыл для себя бьюти-блогер из Лос-Анжелеса, вирусится в TikTok.

Однако многие популярные ингредиенты, которые используются в домашних бьюти-средствах, не так уж безопасны и в долговременной перспективе способны навредить. Вот что тебе лучше никогда не использовать.

Лимон

Хотя кислоты, которые в нем содержатся, могут уменьшать пигментные пятна и отшелушивать кожу, они не подходят для местного применения. Сок цитрусового, попадая на лицо, делает кожу чрезвычайно чувствительной к ультрафиолетовому излучению - это повышает риск изменения цвета, солнечных ожогов и других повреждений. Так что лучше выбери сыворотку с витамином C вместо лимона - она гораздо безопаснее.

Кофе

Самодельные кофейные скрабы кажутся безвредными, однако на самом деле они опасны для твоего тела и кошелька. Такие смеси могут приводить к микроразрывам и закупорке пор, которые, в свою очередь, требуют использования дорогостоящих средств для "реанимации" кожи. Так что лучше воспользуйся мягким отшелушивающим средством - оно принесет больше пользы.

Зубная паста

Ее нередко советуют наносить на прыщи, однако пищевая сода и перекись, входящие в состав зубной пасты, сушат кожу и вызывают шелушение. К тому же есть риск не избавиться от прыща, а получить вместо него рубец - разве тебе это надо?

Уксус

Уксус в качестве тоника протестировали миллионы пользователей Сети, и многие остались довольны. Однако помни про "ошибку выжившего": уксус может вызвать не просто раздражение, а нанести полноценный химический ожог. Почему об этом редко рассказывают в интернете? Просто никто не хочет признаться, что испортил кожу по собственной глупости.

Клей

Да кому вообще могла показаться хорошей идея наносить канцелярский клей на кожу? В нем содержатся вещества, которым точно не место на твоем теле - для борьбы с черными точками лучше используй качественные отшелушивающие средства, которые действительно могут растворить себум и удалить омертвевшие клетки эпидермиса.

thevoicemag.ru