Этот педикюр никогда не выйдет из моды — он гармонирует с любой открытой обувью

В теплое время года вопрос о педикюре становится особенно важным. Во-первых, хочется, чтобы ноги выглядели красиво и ухоженно - как можно дольше. А во-вторых, цвет лака для ногтей должен быть максимально универсальным и подходить к любой обуви.

Не будем долго томить: возможно, ты и сама догадалась, что нюд - идеальное решение для любой ситуации :) И всё же тут есть парочка особых нюансов, на которые следует обратить внимание.

Нюдовая палитра бывает довольно коварной. Лак должен гармонировать с подтоном твоей кожи: иначе нужный эффект потеряется, и ногти будут выглядеть либо бледно, либо слишком контрастно и неопрятно.

К тому же не стоит забывать о выборе подходящей текстуры лака для ногтей. К примеру, матовый эффект совершенно не подходит для педикюра - как минимум потому, что такое покрытие часто покрывается пятнами и требует тщательного ухода.

Мы рекомендуем отдать предпочтение бежевым и розоватым тонам нейтральной гаммы с легким перламутровым сиянием. Такое покрытие выглядит особенно нежно - и красиво переливается на солнце.

К тому же благодаря еле заметному, но всё же многоцветному сиянию нюдовый педикюр с подобной текстурой больше подходит для лета: когда хочется яркости, но и о правилах сочетания деталей в образе не стоит забывать ;) Он будет уместен в любом случае: и когда захочется обуть грубые кожаные босоножки из черной или коричневой кожи, и когда ты будешь брести на пляж в неоновых шлепках.

thevoicemag.ru