Лучшее решение для тонких волос

Мы живем в эпоху стрижек со странными названиями. "Карандаш", "бабочка", "кобра" - это лишь немногие из тех актуальных стрижек, которые носят главные звездные модницы. На очереди новый тренд - стрижка "слоб". Особую популярность она завоевала среди британских звезд в лице Алексы Чанг и актрис Клэр Фой и Дейзи Эдгар-Джонс, так что вполне может послужить альтернативой французскому или итальянскому бобу. Рассказываем, что такое стрижка "слоб", кому она подходит и как носить ее прямо сейчас.

Название "слоб", как моб или бикси, образовано сложением двух слов - slik (гладкий, блестящий) и, разумеется bob. По большому счету, слоб - это просто удлиненный боб без элементов каскада, так что если вы устали от бесконечных стрижек "лесенкой", этот вариант особенно вам понравится. В классическом варианте у стрижки нет челки, однако ее легко можно добавить. Важно, чтобы она была не слишком короткой и без рваных краев. Идеальные варианты - полностью прямая челка или "шторка".

Секрет идеальной укладки слоба кроется в названии - волосы должны быть гладкими. Их можно вытянуть при помощи утюжка, уложить на браш, чтобы придать объем у корней, и даже в крупные стройные локоны. При этом, вам никто не мешает экспериментировать. Если классический вариант слоба не подразумевает большого количества текстурируюшего средства и небрежных укладок, это еще не значит, что они будут плохо смотреться. Так что если базовые "гладкие" варианты укладок вам наскучат, всегда можно будет попробовать что-то новое.

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