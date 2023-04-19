Какие оттенки помады будут в моде этим летом?

Яркая помада - легкий способ быстро освежить образ, не затрачивая много времени на макияж. Правда, чтобы мейкап получился актуальным, важно выбрать правильный оттенок помады. Мы собрали 5 самых трендовых вариантов лета 2023.

Коричневый

Да, самый любимый оттенок помады из 90-х снова на модной арене. Чаще всего на звездах и модных инфлюенсерах можно встретить оттенок какао: он идет практически всем, красиво подчеркивает объем губ и выглядит достаточно непринужденно, чтобы носить его каждый день. Если захотите сделать более акцентный макияж губ, присмотритесь к оттенку шоколада или темно-коричневому с вишневым отливом.

Приглушенный красный

Алая помада - это вневременная классика, правда многим она по-прежнему кажется слишком яркой для повседневной носки. Что ж, у нас есть отличный компромиссный вариант - приглушенный красный. Этот оттенок выглядит так, будто вы нанесли ярко-красную помаду, а затем щедро ее припудрили. Смотрится такой цвет очень универсально и подходит разным типам внешности.

Классический нюд

У нюда существуют десятки разных оттенков, однако этим летом на пике популярности самый классический бежево-коричневый нюд без заметного розового или персикового отлива. Этот цвет впишется в любой макияж от повседневного до вечернего и подойдет всем. Инструкцию по подбору идеального оттенка ищите здесь.

Бургунди

Еще одна вариация красного - глубокий винный. Он хорошо подойдет для как для вечернего макияжа, так и для повседневного. Правда, последнем случае помаду важно оставить единственным заметным акцентом в макияже. Чтобы образ получился более трендовым, наносить помаду советуем без четкого контура с эффектом "зацелованных губ".

Розовый

Розовый не теряет актуальности уже который сезон, а всеобщее ожидание фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли только преумножает его популярность. Кстати, оттенок стоит выбирать именно в стиле барби: не кричащую фуксию, а скорее спокойный "кукольный" розовый. Теплый или холодный это будет оттенок - не важно, здесь стоит ориентироваться на индивидуальные особенности внешности и выбирать наиболее подходящий.

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