Эта простая укладка из нулевых будет самой модной этой весной

Вдохновение из прошлого продолжают черпать не только дизайнеры, но и визажисты и стилисты по волосам. И если все яркие тренды конца 90-х и начала нулевых, кажется, уже вернулись на модную арену, в периоде между концом 00-х и началом 10-х еще есть, на что обратить внимание. Любимой укладкой многих звездных стилистов в этом сезоне стали хипстерские волны в духе Indie Slease. И пускай эту эстетику мы все же привыкли относить к 2010-м, эту укладку еще в середине нулевых начали носить главные модницы того времени - Кейт Мосс, сестры Олсен и Джей Ло.

Возвращение этой небрежной укладки вполне понятно: главным трендом последних модных показов и вовсе стала укладка "без укладки", так что небрежность - теперь главный тренд. Впрочем, главное преимущество укладки Indie Slease в том, что ее очень легко воспроизвести самостоятельно. Для этого вам понадобится лишь крупная плойка и фиксирующее средство для придания текстуры. На чистые волосы щедро нанесите термозащитное средство и высущите феном, взъерошивая у корней. Не стоит использовать расчески для укладки и пытаться вытянуть волосы - их вид должен оставаться максимально естественным и небрежным. Теперь вооружитесь крупной плойкой и начинайте закручивать локоны по направлению от лица. Не стоит делать кудри слишком тугими, завиток не должен быть слишком заметным. Последний шаг - текстурирующее средство (вполне подойдет спрей с морской солью). Именно оно поможет придать волосам вид, будто они легли так сами по себе, а вы вовсе их не укладывали. Укладка Indie Slease Waves подходит волосам любой длины и густоты и не требует никаких дополнительных навыков. Идеально для весны и лета.

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