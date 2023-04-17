Карамельный балаяж — естественное окрашивание, которое выбирают парижанки весной

Француженки всегда служили модным примером для женщин со всех уголков мира. В своем стиле им удается балансировать между естественной небрежностью и широким, элегантностью и расслабленностью. Чаще всего мы стараемся повторять стиль француженок в одежде: перенимая легкие стилистические приемы или даже целые образы. Однако по части бьюти-трендов у жительниц Франции тоже есть чему поучиться: например, примерить их любимое весеннее окрашивание карамельный балаяж. Рассказываем, что это такое и кому оно подойдет.

Про технику окрашивания балаяж вы наверняка слышали. Это вид мелирования, при котором достигается максимально естественный эффект, где контрастные пряди заменяются легкими бликами, не сильно отличающимися по оттенку от основного цвета волос. Такое окрашивание придает волосам воздушности и объема, но смотрится при этом максимально натурально. Волосы скорее выглядят слегка выгоревшими на солнце, а не окрашенными. При этом "поднимать" осветленные пряди можно на любо уровень. Можно создать "выгоревший" эффект только на концах волос, а можно расположить блики по всей длине, слегка отступая от корней.

Оттенки у балаяжа при этом могут быть разными, однако выбор француженок пал именно на карамельный. Этот цвет будет здорово смотреться на каштановых и темно-русых волосах, и эффект получится максимально натуральным. Цвет достаточно нейтральный, так что подойдет всем, вне зависимости от тона кожи, цвета глаз или возраста. Кроме того, такое окрашивание не требует частого обновления: отрастает оно незаметно, а обновлять оттенок можно раз в 7-9 недель. Идеальный выбор на весну.

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