Тренд на брови как у Беллы Хадид насторожил косметологов

Прямые и тонкие брови, которые стали популярны у девушек весной 2023 года, вызвали опасения у косметологов. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно материалу, пользователи сети принялись массово публиковать ролики, в которых они выщипывают брови, чтобы визуально сузить лицо. Известно, что блогерши пытаются добиться формы бровей как у моделей Беллы Хадид и Кары Делевинь. В частности, на платформе TikTok хэштег #StraightEyebrows ("прямые брови") набрал уже более 72 миллионов просмотров.

Однако главный исполнительный директор популярного производителя пинцетов Rubis Tweezers Фидес Бальдесбергер призвал последовательниц тренда с осторожностью относиться к данной косметической процедуре. "Поймите, что брови полностью отрастают как минимум от двух до шести месяцев", - насторожился эксперт.

В то же время владелица лондонского салона красоты Nails & Brows Шерил Райли обратила внимание читателей на техники выщипывания бровей. По ее словам, необходимо удалять нежелательные волоски пинцетом, а не бритвой, чтобы не столкнуться с раздражением. "Главное - не переборщите, иначе брови никогда не отрастут обратно", - заключила она.