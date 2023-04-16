Раскрыта связь между прической девушки и ее характером

Американская блогерша, телезвезда, стилист и основательница салона красоты The Glasshouse Salon and Spa Кэролайн Брукс раскрыла связь между прической девушки и ее характером. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редакторы журнала обратили внимание на видео, размещенные на платформе TikTok с хэштегом #hairtheory. Отмечается, что на данный момент ролики набрали около 48 миллионов просмотров. На размещенных кадрах пользовательницы сети укладывают свои волосы различными способами, демонстрируя, как прическа влияет на восприятие их окружающими.

В свою очередь, Брук рассказала, что внешний вид отражает ее индивидуальность, стиль и самооценку. Так, по ее словам, те, кто выбирает более расслабленные укладки, находятся в гармонии с собой. В то же время боковые пряди, собранные на макушке с помощью заколки или резинки, олицетворяют непринужденность в характере.

Также блогерша объяснила, что гладкие пучки носят целеустремленные девушки, которые тщательно следят за своей внешностью. При этом она отметила, что те, кто постоянно занят работой, обычно предпочитают конские хвосты.

В заключение Брук особенно выделила прически с заколкой. "Данная укладка предполагает, что владелица любит проявлять творческий подход и обожает экспериментировать с разными образами, сохраняя при этом их функциональность", - пояснила она.