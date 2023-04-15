«Хороший» и «плохой»: какого спирта в уходовой косметике быть не должно

Без сульфатов, без парабенов, без минеральных масел, без красителей, без отдушек... Без чего только не делают косметику! Но как насчет спирта?

Этанол - один из самых спорных пунктов в списках "free from". Последнее время он считается "плохим, негодным" ингредиентом, однако на самом деле всё не так просто.

"Когда речь идет о косметике, мы разделяем спирты на две категории: простые и жирные", - говорит Рэйчел Ремпе - создательница собственного бренда уходовых средств. При этом она отмечает, что это не тождественно понятиям "плохие" и "хорошие" - всё зависит от конкретных целей.

Простые спирты

Именно их упоминание на этикетке должно вызывать беспокойство: простые спирты, также известные как летучие, способны производить на кожу сильный обезвоживающий эффект, который приводит к тусклости, избыточному выделению себума, чувствительности, появлению морщин и зуду.

Но если простой спирт наносит такой ущерб, зачем вообще включать его в состав? Дело в том, что метанол, этанол, денатурированный, изопропиловый и бензиловый спирты используются в качестве антибактериальных средств или растворителей, которые улучшают текстуру средства.

Простые спирты способны поглощать излишки жира, они действуют как консерванты и помогают другим ингредиентам проникать в кожу. Тем не менее, длительное использование косметики с простыми спиртами может привести к проблемам - они раздражают кожу и нарушают ее способность к самообновлению.

Вот каких спиртов лучше избегать:

Alcohol

Ethanol

Denatured Alcohol / Alcohol Denat

Methanol

SD Alcohol

Isopropyl Alcohol

Жирные спирты

На другом конце спектра находится группа жирных спиртов, которые полезны для кожи, - это соединения, получаемые из природных восков, растений и нерафинированных злаков.

"Они обладают смягчающими и окклюзионными свойствами и делают косметику бархатистой и приятно скользящей, - объясняет создательница собственного бренда уходовых средств Кристин Пауэлл. - Также жирные спирты предотвращают обезвоживание кожи, делают ее мягкой на ощупь и помогают стабилизировать такие активные вещества, как салициловая кислота, оксид цинка и гиалуроновая кислота".

Вот какие спирты входят в группу этих супергероев из мира косметики:

Cetyl Alcohol

Stearyl Alcohol

Lauryl Alcohol

Glycol

Cl2-16

Myristyl Alcohol

Cetearyl Alcohol

Так надо ли избегать каких-то спиртов?

В конечном итоге всё зависит от того, как ты их используешь. Простые спирты не вредны, если не применять средства, в которые они входят, постоянно. Однако если простой спирт оказывается в числе первых шести ингредиентов ежедневного средства, то лучше держаться от него подальше. Ну, а жирные спирты приносят пользу нашей коже как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так что не стоит их опасаться, если речь не идет о каких-то индивидуальных особенностях твоей кожи, с которыми они несовместимы.

thevoicemag.ru