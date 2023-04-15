Секрет сияющей кожи и здоровых волос: как правильно принимать душ, чтобы сохранить их красоту

Однако не пугайся - заговаривать мыло на перекрестке семи дорог в третье полнолуние года не понадобится. Правила принятия душа очень просты - вот что следует делать.

Ни тепло, ни холодно

Горячая вода может обезвоживать кожу и волосы и лишать их естественных - и очень важных! - масел, что может привести к сухости, трещинам и тусклости. Как объясняет стилистка Карина Карлсон, душ должен быть слегка теплым, а если у тебя окрашенные волосы, то почти холодным - так ты не смоешь новый цвет.

Думай о pH

Также очень важно использовать мягкие моющие средства. "Если вы используете мыло или гель, не сбалансированные по pH, это может быстро лишить кожу ее защитного слоя, что приведет к сухости, шероховатости и тусклости", - объясняет дерматолог Одри Кунин.

Позаботься о мочалке

Вне зависимости от того, как хорошо проветривается ванная, она всё равно остается самым сырым и влажным местом в твоей квартире. Это означает, что мочалка, которой ты пользуешься каждый день, вряд ли успевает высохнуть, и это делает ее идеальной средой для размножения бактерий, которые потом могут попасть на лицо и тело.

Что же делать? Дерматологи рекомендуют либо просушивать мочалку вне ванной комнаты каждый раз после использования, либо перейти на щетки для душа из мягкой щетины - для обеззараживания их можно обрабатывать смесью перекиси и спирта.

Увлажняй кожу сразу после душа

Когда ты выходишь из душа, концентрация влаги на твоем теле выше, чем в воздухе вокруг. Так как вода имеет свойство переходить из более высоких концентраций в более низкие, нет ничего удивительно в том, что она быстро покидает дерму, тем самым обезвоживая ее.

Чтобы кожа оставалась здоровой и сияющей, сразу после душа следует нанести на нее увлажняющий крем. Он предназначен для удержания частиц воды внутри кожи и создает своего рода защитный "экран", который не даст влаге испариться, как только ты покинешь ванну.

Расчесывай волосы, прежде чем мыть их

Расчесывая волосы перед тем, как намочить их, ты не только уменьшишь вероятность их выпадения во время мытья головы, но и избежишь поломки волосков и их дальнейшего спутывания. Кроме того, шампунь лучше распределяется по расчесанным волосам, а, значит, будет работать эффективнее.

thevoicemag.ru