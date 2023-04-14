Как сделать макияж, чтобы выглядеть роскошно?

Даже беглого взгляда на последние модные показы достаточно, чтобы понять: дизайнеры устали от гипертрофированных форм и кричащих цветов, и призывают нас искать красоту в обыденном. И коснулся этот тренд на простоту не только модной, но и бьюти-сферы. Главные тренды этой весны - укладка "без укладки", "невидимый" маникюр и очень простой минималистичный макияж в стиле тихой роскоши. "Чем меньше, тем лучше" - вот идеальное описание для этого бьюти-тренда. Естественный тон, спокойные оттенки коричневого и розового и классические стрелки. Этот макияж популярен и на подиумах, и на красных дорожках. При этом он совсем не "упрощает" образ, а наоборот, делает его элегантным.

В таком макияже на первый взгляд нет ничего сложного, есть несколько правил, которых важно придерживаться. Во-первых, ваша кожа должна сиять. Забудьте про плотное матовое покрытие с эффектом маски и замените его на легкий тональный флюид, а заметные несовершенства маскируйте точечно плотным консилером. Перед нанесением тона кожу обязательно нужно тщательно увлажнить, в противном случае он подчеркнет все шелушения, несовершенства и мелкие морщины. Наносить тональное средство лучше всего при помощи кисти: она обеспечит невесомое, но равномерное покрытие.

Все остальные элементы макияжа должны выглядеть максимально естественно. Вместо четких линий - максимально растушеванные румяна и капля бронзера. Если не знаете, как правильно выбрать оттенок, ищите инструкцию здесь. Если нанести их не только на яблочки щек, но и растушевать по скулам по направлению к вискам, получится натуральный эффект лифтинга. Брови лучше всего уложить прозрачным гелем или мылом, а если необходимо заполнить "пустоты", делать это при помощи специального лайнера или очень тонкого карандаша - они помогут аккуратно прорисовать недостающие волоски. Для макияжа глаз используйте неяркие оттенки бежевого, коричневого и теплого розового. Чтобы ресницы выглядели пышными и выразительными, но по-прежнему натуральными, тщательно прокрашивайте их у корней подкручивающими движениями, а на концы наносите минимальное количество туши.

Что касается макияжа губ - можно использовать прозрачный бальзам или помаду нюдового оттенка. Особенно эффектно макияж будет смотреться, если все цветовые акценты будут одного оттенка. Для такого монохромного макияжа есть отличный лайфхак: помаду можно использовать и на губах, и на глазах в качестве кремовых теней.

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