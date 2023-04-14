Мини-френч для коротких ногтей

Французский маникюр давно стал доступным дизайном в том числе и для короткой длины ногтей. Сейчас особенно популярной стала его мини-вариация - с почти незаметной каймой на ногтях.

Французский маникюр вновь вернулся в моду в 2020 году и с тех пор даже не планирует покидать тренды. Более того, за это время у него появилось многочисленное количество вариаций. Так, девушки с длинными ногтями делают фигурный френч или экспериментируют с оттенками и текстурами лаков для ногтей. А тем, кто носит короткую длину, остаются угловые варианты французского маникюра и классический дизайн - но в мини-формате.

Пару сезонов назад в тренде был микро-френч в ярких оттенках - еле заметный цветной штрих на самом краю каймы ногтей. В отличие от него мини-френч выполняется в стандартной бело-нюдовой гамме. И оттого выглядит еще более хрупко, невесомо и красиво.

Мини-френч понравится любительницам минимализма и тем, кому по душе нюд, но есть желание немножко разбавить свой обычный маникюр. Он подходит для любых рук: и несмотря на кажущуюся невесомость, именно такой дизайн помогает визуально скорректировать форму ногтей.

Наверное, нет ситуации, для которой не подошел бы мини-френч! Не подойдет он лишь любительницам выразительного маникюра в ярких оттенках. Им мы порекомендуем обратить внимание на однотонный френч с акриловой пудрой из этого материала - одновременно привлекательный, искусный, но сдержанный и элегантный.

thevoicemag.ru