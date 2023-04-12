10 идей модного дизайна

Выбор дизайна маникюра - задача не из легких, ведь каждые 2-3 приходится придумывать что-то новое. И если вы уже примерили все актуальные дизайны сезона, предлагаем сделать тематическое "космическое" покрытие. Его главный плюс в том, что здесь нет никакой четкой формулы. Количество вариантов так же необъятно, как сам космос.

Поклонникам простых, но эффектных решений предлагаем градиентный маникюр в сине-фиолетовой гамме. Можно добавить схематичные звезды-точки и даже сложить из них целые созвездия - особенно такой вариант придется по вкусу увлекающимся астрологией. Попробуйте воссоздать космические дали при помощи актуальных техник - "ауры" и "бархатного" маникюра. В первом случае вам нужно поместить "ауру" традиционно космических цветов на черный фон, а о втором - просто использовать те оттенки, которые, по вашему, мнению напоминают галактику. Если у вас есть несколько часов свободного времени и мастер, умеющий хорошо рисовать, попробуйте сложный нейл-арт. Изобразить на ногтях можно все что угодно: от планет до любимых персонажей фильмов про космос. Не забывайте про декор: украшайте ногти миниатюрными золотыми и серебристыми звездочками или крупным глиттером. Больше идей космического маникюра, которые могут вдохновить вас на новый дизайн, ищите в галерее ниже.

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