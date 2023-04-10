10 идей маникюра в нежных весенних оттенках

Выбирая маникюр на кажды день, мы скорее отдадим предпочтение нюдовым оттенкам. Во-первых, это практично. Покрытие всегда смотрится уместно и не выбивается из общего образа. Во-вторых, нюдовые оттенки на ногтях всегда смотрятся дорого и визуально делают руки моложе. Единственный минус -однотонное покрытие быстро надоедает. Именно поэтому нюд можно заменить на такие же спокойные и универсальные, но куда более интересные оттенки. Тем более, что этой весной они в тренде.

Речь, разумеется, идет о нежных приглушенных оттенках. Это могут быть любые цвета - от желтого до фиолетового - главное, чтобы они не были слишком насыщенными. Такие оттенки отлично подходят для однотонного покрытия: и если один цвет на всех 10 ногтях кажется вам слишком скучным, предлагаем сочетать сразу несколько - такой способ всегда смотрится свежо и интересно. Также советуем присмотреться к по-настоящему весенним дизайнам с изображением цветов, фруктов и сердечек. Благодаря нежным оттенкам даже маникюр со сложным дизайном будет смотреться минималистично и универсально. Впрочем, можно обойтись простой геометрией или никогда не устаревающим френчем. Здесь все зависит исключительно от ваших предпочтений. Еще больше идей маникюра в нежных весенних оттенках ищите в галерее ниже.

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