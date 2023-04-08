Эта форма ногтей красиво удлиняет пальцы

Каждый поход в маникюрный салон - это не только радость, но и огромный стресс от невозможности выбрать идеальный цвет и дизайн покрытия. Однако в маникюре важен не только оттенок, но и форма. Неправильно подобранная форма ногтя может расширить и укоротить пальцы, что не лучшим образом отразится на конечном результате.

Самая универсальная форма, на которую мы советуем обратить внимание в этом сезоне, - овал. Она подойдет абсолютно всем, зрительно удлинит пальцы, сделает их тоньше и изящнее. Овальную форму можно придать ногтям разной длины: если вам некомфортно ходить с длинными - не страшно. Такая форма будет отлично смотреться и на коротких ногтях.

В зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться, можно сделать форму острее или мягче. На ногтях овальной формы можно с легкостью воплотить любые дизайны - от естественного нюда, максимально приближенного к натуральному оттенку ногтевой пластины, до самого смелого нейл-арта. Выбирайте лаки ярких цветов, добавляйте абстрактные рисунки, глиттер и различные изображения. Чтобы вам легче было определиться с дизайном - мы собрали для вас 10 самых стильных вариантов.

thesymbol.ru