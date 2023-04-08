Тренды в оформлении бровей: 3 актуальных варианта

Не стоит недооценивать значение бровей в общем образе: их форма, в зависимости от того, насколько она удачно подобрана может изменить лицо как в лучшую, так и в худшую сторону. И если 2022 год прошел под флагом обесцвеченных бровей, то в этом году брови снова вернули свой цвет, а значит - их форма снова приобрела первостепенную важность. Рассказываем о самых трендовых формах бровей сезона.

"Лисьи" брови

Да, мода на "лисьи" брови пришла вслед за "лисьими" глазами, и спасибо за это стоит сказать их главному амбассадору - Белле Хадид. Супермодель уже не первый год носит брови, стремящиеся вверх к вискам и лишенные заметного изгиба. "Лисья" форма особенно популярна среди пользователей TikTok - на просторах соцсети можно найти множество туториалов. Да, такие брови выглядят довольно экстравагантно по сравнению с более привычными формами, зато обеспечивают заметный эффект лифтинга.

В стиле 90-х

Если модные тренд полностью захватили нулевые, то по части бьюти-трендов, безусловно, лидируют 90-е. Голубые тени, коричневая помада и, конечно же, тонкие брови. Конечно, идет не о "ниточках", которые появились еще на 10 лет позже, а об умеренно тонких бровях. Такие тридцать лет назад носили Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а сейчас - все главные модницы.

Натуральные брови

Если эксперименты с толщиной бровей вам не по вкусу, спешим вас обрадовать: естественные брови тоже не теряют своей актуальности. Можно ограничиться минимальной коррекцией, которая не изменит натуральную форму. Что касается макияжа - он тоже должен быть максимально естественным. В идеале, для укладки бровей использовать только прозрачный гель (его можно заменить на лак для волос), который зафиксирует форму, однако не отнимет у бровей естественный вид. Если же вам необходимо заполнить "пустоты" делайте это при помощи тонкого карандаша или специального лайнера.

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