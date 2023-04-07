6 хитростей маскировки седины от колориста

У большинства людей седина ассоциируется со старением, поэтому нам так хочется полностью от нее избавиться или же каким-то способом гармонично "встроить" ее в свой нынешний образ. О том, как лучше скрыть посеребренные временем пряди, нам рассказал колорист. Запоминай 6 лучших способов маскировки: от самых простых, с которыми ты справишься в домашних условиях, до сложных салонных техник.

Тонирующие спреи

Небольшие прядки или незначительное "посеребрение" пробора можно без труда замаскировать в домашних условиях. Для этого разработаны специальные спреи. Рекомендую своим клиентам подбирать оттенок с парикмахером в салоне красоты. Так ты сможешь избежать неприятной участи "затемнить" или "подсветить" седые волосы, еще сильнее подчеркнув для окружающих их наличие. В редких случаях я рекомендую выбирать спрей на 1-2 тона темнее, когда допустимо слегка "притемнить" прикорневую зону волос.

Маски и кондиционеры

Для сокрытия не очень обширной седины подойдет использование маски или кондиционера для волос, содержащего в своем составе прямые пигменты (концентрат цвета в чистом виде). Используй их во время каждого мытья головы, строго придерживаясь рекомендаций производителя.

Будь предельно аккуратна с бальзамами и масками, содержащими в себе медный или красный подтон: на седых волосах время их экспозиции (время, которое выдерживается продукт на волосах) рекомендуется уменьшить на несколько минут от стандартного.

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Тонирование

При наличии незначительного процента седых волос поможет тонирование. Все без исключения тонирующие продукты для волос имеют в своем составе значительное количество ухаживающих компонентов. Это могут быть различные природные полисахариды, аминокислоты и витамины. Особенно полезным для седых волос будет витамин Е: он защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды и свободных радикалов. Также хороши тонирующие продукты с маслом амаранта в составе.

Правильно подобранный краситель позволит не только получить желаемый оттенок на волосах, но и создаст на их поверхности защитную пленку, которая защитит пряди от солнца. Процесс тонирования волос в салоне красоты не занимает много времени: процедура в среднем длится 1,5 часа. Поддерживать тон придется регулярными походами в салон.

Антиэйдж-окрашивания

Когда седины на голове уже много, и хочется скрыть ее надолго, действуем иначе. Можно деликатно интегрировать седые пряди в остальную пигментированную массу волос с помощью сложного антиэйдж-окрашивания. С ним седина становится незаметной: она будто вливается в общий образ.

При данной методике окрашивания волос мастер не меняет оттенок седины, а осветленные волосы максимально приближает к нему по тональности и уровню глубины. С помощью определенной схемы рассветления волос отрастание будет максимально мягким и не потребует частой коррекции в салоне красоты.

Окрашивание в технике контуринг

По своему опыту могу сказать, что очаги седины чаще всего появляются на височных зонах. Второе по популярности место - это пробор, который также начинает менять оттенок быстрее затылочной зоны. Для своих клиентов, которые и намеком не хотят видеть серебристо-белую вуаль на своих волосах, я предлагаю окрашивание в технике контуринг.

Исходя из индивидуальных анатомических особенностей клиента, процента и расположения седины, выбирается схема расположения контрастных акцентов. Обычно это виски, зоны у пробора и челки. Основная масса волос, не затронутая сединой, осветлению не подвергается, поэтому контуринг можно отнести к умеренно-щадящим манипуляциям с волосами.

Брондирование

Брондирование - деликатный метод осветления волос, потому что во время работы пряди не запечатываются в фольгу. При чем же тут седина? Все дело в маленькой хитрости: благодаря тому, что на темных волосах появляются мягкие включения неординарного оттенка, все внимание мгновенно переключается на него.

Как же получить заветный бронд на своих волосах? Лучше сразу идти за ним к профессионалу. Только опытный и понимающий суть метода мастер-колорист создаст на волосах игру оттенков, которая наполнит образ сиянием и молодостью. Корректировать такое окрашивание с помощью тонирования нужно чуть чаще, чем описанные выше, но волосы при этом только выигрывают в качестве и внешнем великолепии.

Седина у мужчин

Мужчин седина раздражает ничуть не меньше, чем женщин. Если не хочется камуфлировать седину с помощью спреев, муссов, масок и бальзамов, можно 1-2 раза в неделю эффектно оттенить его с помощью особой игры света. Для этого необходимо иметь в арсенале либо шампунь с фиолетовым пигментом, либо укладочное средство с таким же функционалом. Так седина благородно засияет в солнечных лучах.

Уход после маскировки седины

Заполучив желаемый оттенок и избавившись от седины, важно понимать, что без грамотного домашнего ухода образ быстро утратит лоск, а оттенок вовсе "покинет" волосы. Для домашнего ухода за седыми волосами отлично подойдут шампуни без содержания сульфатов и силиконов.

Чередуй использование таких шампуней со средствами для коррекции нежелательных оттенков (фиолетовые, пепельные, серебристые шампуни). Бальзамы или маски обязательно наноси во время каждого мытья головы, не затрагивая при этом кожу головы. Приобретая несмываемый уходовый продукт, отдай предпочтение двухфазным спреям, легким вуалям или неплотным гелям с разглаживающим эффектом.

thevoicemag.ru