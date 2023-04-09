Эксперт рассказала о способе мыть голову без шампуня

Валентина Глушкова, основатель бренда 19Lab Professional, в разговоре с "Газетой.Ru" объяснила, как навсегда отказаться от обычного шампуня. Она привела в пример ко-вошинг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Способ отказаться от жидкого шампуня. Он подразумевает использование только бальзамов и кондиционеров", - рассказала Глушкова.

Эксперт отметила, что метод ухода за волосами подходит далеко не всем: например, обладателям жирной кожи головы стоит и дальше использовать шампунь.

"Ко-вошинг часто применяют люди с кудрявыми волосами, а также те, у кого сухие и поврежденные волосы, окрашенные или мелированные", - заключила Глушкова.

В новом материале "Газеты.Ru" эксперты объяснили, как мыть голову, не используя обычный шампунь. Они рассказали о плюсах и минусах сухих шампуней, мусс-шампуней, а также твердых шампуней.