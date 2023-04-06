7 простых привычек ухоженной женщины: проверь, есть ли они у тебя!

По-настоящему холеная женщина всегда выделяется из толпы. Но самое интересное, что отличают ее не просто стильная одежда и опрятная прическа, но и несколько характерных привычек. Прямо сейчас проверь, близки ли они тебе!

Каждая красивая женщина прекрасна по-своему, но кое-что их всех обязательно роднит. Мы сейчас о самых банальных привычках, которые и помогают таким статусным дамам 24 на 7 оставаться ухоженными. Запоминай несколько элементарных вещей, без которых холеные красавицы просто не представляют своей жизни.

Сон не меньше 8 часов в сутки. Каждая ухоженная женщина прекрасно понимает, что регулярные недосыпы крадут ее молодость и красоту. Недостаток сна - это прямой путь к стрессам, переутомляемости, раздражительности и плохому настроению. Все эти вещи имеют мало общего с женской прелестью.

Ухоженная женщина всегда держит кожу, волосы и тело в чистоте - объяснения тут излишни!Холеную женщину выдает опрятный маникюр. Такая дама никогда не будет ходить с облупившимся лаком или наросшей кутикулой. Уход за ногтями для нее также естественен, как ежедневная чистка зубов.

Ухоженная женщина, как правило, не истязает себя диетами. Она находится в гармонии с собственным телом и придерживается интуитивного питания. Есть полезно, вкусно и сбалансированно - одна из ее будничных привычек.

Забота о теле - еще одна вещь, которая отличает по-настоящему любящую себя женщину. Такие дамы не изнуряют себя тренировками, а занимаются спортом в кайф - будь то йога, пилатес или даже простая растяжка.

Связь с природой. Многие ухоженные женщины умеют заземляться по-своему - здесь нет единственно верного и универсального способа для всех. Такие практики являются важной составляющей их внутреннего мира, мир в котором напрямую отражается и на их внешнем виде.

Красивая и уверенная в себе женщина занимается любимым делом, через которое умеет реализовывать свои самые сокровенные желания. Работа, которая искренне нравится, помогает ей оставаться в ресурсе и получать удовольствие от каждой минуты жизни.

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