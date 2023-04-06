Очень важная вечеринка: как подготовить лицо к макияжу, если тебя ждет значимое мероприятие

Хочешь даже на семейном празднике или корпоративной посиделке выглядеть, как актриса на красной дорожке? Тогда тебе следует подготовить лицо к нанесению макияжа!

Эти советы помогут тебе выглядеть наилучшим образом - если хочешь, используй их каждый день, а не только в случаях Очень Важных Мероприятий.

Правило первое: отдыхай и увлажняй

"Я говорю всем своим клиенткам, чтобы перед важным событием они обязательно пили воду, - рассказывает визажист из Нью-Йорка Александра Гиллео. - Кроме того, употребление продуктов, богатых антиоксидантами, поможет вам сиять изнутри на следующий день".

Если есть возможность, хорошо выспись перед значимым событием. "Сон и отдых - лучшая подготовка для кожи", - говорит химик-технолог косметического производства Шарлин Валледор. Перед сном нанеси увлажняющую маску для лица - Шарлин советует выбрать содержащую такие ингредиенты, как гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ вера, масло ши, сквален и марула.

Старайся избегать использования накануне вечеринки потенциально раздражающих средств - например, ретинола и мощных химических пилингов. Даже если до этого никаких проблем не возникало, не стоит рисковать: активные составляющие могут вызвать раздражение, покраснение или даже дерматит.

Правило второе: охлади лицо

Перед нанесением уходовых средств используй лед. Как это сделать - решать тебе: можно покатать по лицу шарики льда, окунуть его в миску с ледяной водой или смочить в ней полотенце и прижать ткань к коже. Этот хак существует уже много лет, но недавно о нем снова заговорили благодаря TikTok, где способ назвали "приемом супермодели". Благодаря этой хитрости ты сможешь избавиться от отечности и подтянуть кожу, создавая чистый холст для макияжа. Если холодная ванна тебе не подходит, используй для стимулирования лимфодренажа массаж гуа-ша.

Правило третье: нанеси сыворотку с гиалуроновой кислотой

Первое, что должно попасть на кожу после очищения, - это сыворотка с гиалуроновой кислотой. Нанеси ее на влажное лицо - вещество буквально втянет воду в дерму, придавая ей сияние и упругость и оберегая от сухости и шелушения под макияжем.

Правило четвертое: используй увлажняющий крем

После сыворотки нанеси насыщенный увлажняющий крем - ищи тот, который содержит глицерин, алоэ вера или масло ши. "Если предстоит мероприятие на открытом воздухе, то используй средство с низким SPF - высокий с большой вероятностью приведет к бликам на фотографиях", - объясняет знаменитый визажист Джейми Гринберг.

Правило пятое: используй масло для лица

"Косметика, содержащая масла, сделает лицо более гладким и увлажненным", - говорит Гринберг. Он советует искать для прайминга более "тонкие" масла (например, сквален), и избегать таких густых, как кокосовое. Не стоит применять средства с маслами тем, у кого жирная кожа. Плохой идеей будет экспериментировать непосредственно перед вечеринкой - сначала проверь в обычный день, не спровоцирует ли масло "стекание" макияжа.

Правило шестое: дай каждому слою время впитаться

"Для этого нужно пять-десять минут, - говорит Гринберг. - Это предотвратит появление разводов и пятен и позволит вашим уходовым средствам подействовать".

Правило седьмое: проверь формулу праймера

Выбирая праймер, обрати внимание на то, какая основа у твоего тонального крема - масляная или силиконовая. Как объясняет химик-косметолог Джейвон Форд на своей странице в TikTok: "Если масло и силикон можно наносить поверх воды, то обратное делать не стоит".

thevoicemag.ru