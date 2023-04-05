Простой секрет роскошных волос

Улучшить его может пилинг - вот почему, по мнению экспертов, не стоит игнорировать эту процедуру.

Кожа головы - это всё еще кожа

"Мы все знаем, как много ухода требуется лицу, чтобы оно выглядело свежим. Кожа головы от него не сильно отличается, однако мы часто забываем о ней. Добавив в свою бьюти-рутину простой скраб для кожи головы, вы можете изменить ситуацию. Отшелушивающее средство поможет удалить омертвевшие клетки, а его постоянное использование позволит справиться с сухостью, шелушением, чрезмерной жирностью или раздражением", - говорит трихолог Анабель Кингсли.

От состояния кожи головы зависит здоровье волос

"Здоровье кожи - ключ к великолепному внешнему виду волос. Если вы хотите укрепить пряди, остановить выпадение, ускорить рост, избавиться от перхоти или шелушения, то начинать надо с заботы о коже головы. К тому же она стареет в шесть раз быстрее, чем на остальных участках тела, и потому надо относиться к ней с особым вниманием", - говорит знаменитый парикмахер-стилист Хелен Риви.

Регулярность очень важна

"Частота применения скраба индивидуальна, но раз в неделю - это хорошее общее правило. Если кожа головы слишком сухая, шелушится или чешется, то лучше делать пилинг раз в две недели, пока симптомы не исчезнут", - советует Анабель.

Необходимо подобрать правильную формулу

"Ключевой момент - это верный выбор средства для отшелушивания", - говорит Кингсли. Она советует избегать пилингов, которые содержат сульфаты или силиконы - они могут закупорить поры или лишить кожу полезных бактерий.

Для жирной кожи подойдут пилинги, влияющие на себорегуляцию - например, содержащие салициловую, азелаиновую или гликолевую кислоты. В случае сухости рекомендованы более мягкие кислоты - молочная, лактобионовая или миндальная. С перхотью помогут бороться противогрибковые ингредиенты - пироктон оламин, климбазол, цинк пиритион, сульфид селена и каприлат пропандиола.

Если кожа очень чувствительна, то следует обращать внимание на количество кислоты в пилинге, если ты столкнулась с зудом, то выбирай средства с успокаивающими компонентами - экстрактами ромашки, календулы и гамамелиса, пантенолом или ментолом.

Не стоит слишком усердствовать

Механический пилинг используется во время мытья волос: Хелен советует нанести его на кожу и несколько минут помассировать голову, избегая грубого растирания - это может привести к раздражению или повредить волосы.

В случае с кислотным пилингом Анабель настоятельно советует обращать внимание на инструкцию: обычно средство наносится на сухие грязные волосы, и важно знать, как долго его можно держать на коже.

Не забывай про другие аспекты ухода за волосами

"Поддержание здоровья кожи головы не начинается и не заканчивается на уходовой косметике. Придерживайтесь сбалансированной диеты, увеличьте потребление воды - и то, и другое важно для состояния волос. Ешьте продукты, которые содержат биотин, селен и коллаген", - советует Хелен. Анабель напоминает о пользе самомассажа: "Он стимулирует кровообращение, что, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии скальпа. Вы можете сделать массаж пальцами или специальной щеткой - это очень простая процедура".

thevoicemag.ru